El musical 'Víctor' llena los Jameos del Agua y pone en valor la memoria y la identidad cultural de Lanzarote

El musical Víctor, inspirado en la vida y el legado del poeta popular Víctor Fernández Gopar, 'El Salinero' de Las Breñas (Yaiza), se convirtió el pasado fin de semana en uno de los grandes acontecimientos culturales del verano en Lanzarote.

Las dos representaciones celebradas en Jameos del Agua (viernes y sábado) agotaron todas sus entradas y reunieron a cientos de asistentes en una propuesta escénica que combinó música, danza, interpretación y humor para reivindicar la memoria colectiva y la identidad cultural de la isla.

La producción fue organizada por los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote con el patrocinio del Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote. Detrás del proyecto hay más de dos años de trabajo de investigación histórica y creación artística, con la participación de un amplio equipo de músicos, actores, bailarines y colaboradores.

Un homenaje contemporáneo a El Salinero

La figura de Víctor Fernández Gopar, conocido popularmente como 'El Salinero', sirvió como eje central de un relato escénico que invitó al público a reflexionar sobre el pasado de Lanzarote y su influencia en el presente. El espectáculo utilizó la voz, el pensamiento y el legado del personaje para construir una narración que conectó tradición y contemporaneidad.

Lejos de plantearse como una recreación histórica convencional, Víctor apostó por un lenguaje escénico actual, en el que se mezclaron diferentes disciplinas artísticas para acercar la historia de El Salinero a nuevas generaciones y a espectadores de todas las edades.

Estreno del musical 'Víctor' en Jameos del Agua, en Lanzarote / La Provincia

El imaginario de la Atlántida

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta fue el uso de Jameos del Agua como espacio escénico. Desde la llegada del público, la representación rompió la separación habitual entre escenario y espectadores mediante una bienvenida inspirada en el imaginario de la Atlántida.

Esa introducción inmersiva permitió que los asistentes se sintieran parte de la historia incluso antes del inicio de la función, creando una experiencia sensorial que acompañó todo el desarrollo del espectáculo. La combinación del entorno natural diseñado por César Manrique y la puesta en escena contribuyó a reforzar el carácter emocional y simbólico de la representación.

Música, danza y humor para conectar con el público

A lo largo de la función, la música y la danza se alternaron con escenas interpretativas y momentos de humor, generando un ritmo dinámico que mantuvo la atención del público durante toda la representación. La propuesta transitó entre pasajes de gran carga emotiva y otros más ligeros, siempre con la memoria de Lanzarote como hilo conductor.

Las ovaciones finales y las reacciones de muchos asistentes evidenciaron el impacto que dejó la obra. El espectáculo consiguió no solo entretener, sino también despertar una reflexión sobre la importancia de conservar y transmitir el patrimonio cultural e inmaterial de la isla.

Estreno del musical 'Víctor' en Jameos del Agua, en Lanzarote / La Provincia

Reconocimiento institucional al proyecto

El consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín Tavío, valoró positivamente la respuesta del público y destacó que el interés generado por “VÍCTOR” demuestra que las propuestas culturales vinculadas al patrimonio siguen teniendo una gran capacidad de convocatoria cuando se presentan con un enfoque creativo y de calidad.

Machín también agradeció el trabajo del equipo artístico y técnico que hizo posible la producción y subrayó que iniciativas de este tipo contribuyen a fortalecer la conexión entre la ciudadanía y su historia.

El talento creativo de Canarias sobre el escenario

La producción reunió a un numeroso elenco de profesionales canarios, poniendo de relieve la capacidad del archipiélago para desarrollar espectáculos escénicos de gran formato desde una perspectiva local. El resultado fue una obra que funcionó al mismo tiempo como homenaje a 'El Salinero' y como reivindicación del talento creativo existente en Canarias.

Más allá del éxito de las dos funciones, Víctor deja una propuesta artística que ha sabido transformar una historia profundamente lanzaroteña en una experiencia capaz de conectar con públicos diversos.

El espectáculo demuestra que la tradición, la memoria y la identidad continúan siendo elementos fundamentales para comprender el presente y proyectar el futuro cultural de la isla.