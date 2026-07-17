Arrecife reasfalta 350 calles en tres años y prepara nuevas actuaciones: estas son las vías

El Ayuntamiento de Arrecife continúa desarrollando su programa de mejora de la red viaria con nuevas actuaciones de reasfaltado en distintos barrios del municipio. Según los datos facilitados por el consistorio este viernes, durante los tres primeros años del actual mandato municipal, iniciado en julio de 2023, se han renovado los firmes de 350 calles, una intervención que ha alcanzado a varios de los principales núcleos residenciales de la capital de Lanzarote.

El plan está siendo ejecutado a través de la Concejalía de Obras Públicas, mientras que el alcalde, Yonathan de León, ha señalado que la estrategia municipal ha consistido en priorizar las actuaciones en los barrios frente a otras zonas del municipio. Las obras forman parte de un programa dividido en varias fases que continuará durante los próximos meses.

Los trabajos han llegado a nueve barrios

De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento, las actuaciones desarrolladas desde el inicio del mandato han permitido renovar el pavimento de calles situadas en San Francisco Javier, Las Salinas, Titerroy, La Destila, Argana Baja, Altavista, La Vega, Puerto de Naos, además de diferentes vías de Maneje y Argana Alta.

Calle reasfaltada en el entorno del colegio Nieves Toledo / La Provincia

El objetivo de estos trabajos es mejorar el estado del firme y aumentar la seguridad y comodidad tanto para los conductores como para los peatones. La renovación del asfaltado también facilita el mantenimiento de la red viaria y contribuye a reducir el deterioro provocado por el paso del tiempo y el tráfico.

En la actualidad, las obras se concentran en los barrios de Valterra y El Lomo, donde el Ayuntamiento está ejecutando nuevas actuaciones que complementan otras intervenciones realizadas durante el verano de 2025.

El cuarto plan municipal se centra ahora en el entorno de varios colegios

Coincidiendo con las vacaciones escolares, el Ayuntamiento ha programado buena parte de los trabajos en las calles próximas a centros educativos para reducir las molestias tanto al tráfico como a la actividad lectiva.

Dentro de este cuarto Plan Municipal de Reasfaltado, durante el mes de julio se están renovando los firmes de las calles La Rosa, Sotileza, Colón, Norte, Trinidad de León Perdomo y Gerona, todas ellas situadas en el entorno del CEIP Nieves Toledo, entre los barrios de El Lomo, Tahíche Chico y Valterra.

El consistorio recuerda que estas actuaciones dan continuidad a las ejecutadas el pasado año en la parte baja de El Lomo, donde fueron reasfaltadas vías como La Palma, Gomera, Fuerteventura o Franchy Roca, entre otras.

La planificación municipal busca aprovechar los periodos con menor intensidad de circulación para ejecutar este tipo de obras, una práctica habitual en muchas administraciones locales cuando las actuaciones afectan a zonas próximas a colegios.

Valterra estrena nuevas calles tras décadas sin una actuación integral

Uno de los barrios donde recientemente han concluido las obras es Valterra. Según el Ayuntamiento, el pasado mes de mayo finalizaron los trabajos de renovación del pavimento en las calles interiores del barrio, una actuación que, según el consistorio, era esperada desde hacía cuatro décadas por los vecinos de esta zona, donde residen alrededor de 200 familias de pescadores.

La administración local prevé continuar durante el verano con nuevas actuaciones en otras calles próximas a Valterra y Tahíche Chico, además de completar la intervención prevista en El Lomo, con el objetivo de culminar la cuarta fase del programa municipal.

Argana Alta y Maneje, próximas paradas del plan de reasfaltado

El Ayuntamiento también ha avanzado que el plan llegará durante el otoño de 2026 a nuevas calles de Argana Alta y Maneje.

No obstante, antes de iniciar el reasfaltado será necesario que el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote complete las obras previstas para la instalación de nuevos imbornales en más de una veintena de calles de ambos barrios.

El alcalde ha explicado que esta planificación pretende evitar que las calles recién asfaltadas tengan que volver a abrirse posteriormente para ejecutar obras hidráulicas. De este modo, una vez finalicen las actuaciones en el subsuelo, el Ayuntamiento acometerá la renovación definitiva del pavimento.

Los nuevos imbornales forman parte de las infraestructuras destinadas a mejorar la evacuación de las aguas pluviales, una medida especialmente relevante en un municipio donde los episodios de lluvias intensas pueden provocar acumulaciones de agua en determinados puntos de la ciudad.

Tinasoria avanza en una transformación integral

Paralelamente al programa de reasfaltado, el Ayuntamiento mantiene en ejecución un proyecto de transformación integral del barrio de Tinasoria.

Según la información municipal, esta actuación supera los tres millones de euros de inversión e incluye diferentes mejoras urbanísticas, entre ellas el reasfaltado de las calles, con el objetivo de renovar las infraestructuras y los servicios públicos de la zona.

Con estas actuaciones, el consistorio continúa desarrollando un plan plurianual para la mejora de la red viaria de Arrecife, una de las competencias habituales de las administraciones locales en materia de conservación y mantenimiento del espacio público.