La devoción a la Virgen del Carmen une a vecinos y visitantes en Lanzarote y La Graciosa

Lanzarote y La Graciosa volvieron a demostrar su fervor por una de las fiestas más populares en ambas islas, las dedicadas a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros.

El municipio de Teguise vivió el pasado jueves uno de los momentos más destacados de su calendario festivo con la celebración del día grande de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Carmen. Tanto La Villa de Teguise como La Graciosa acogieron los principales actos religiosos y populares, que reunieron a cientos de vecinos, vecinas y visitantes en una jornada marcada por la tradición, la devoción y el arraigo cultural.

La festividad volvió a poner de manifiesto la importancia que la Virgen del Carmen, considerada patrona de los marineros, tiene para el municipio y, especialmente, para La Graciosa, donde la relación con el mar forma parte de la identidad de la isla.

La Villa de Teguise inicia la jornada con misa

Los actos comenzaron por la mañana en La Villa de Teguise con la celebración de la Solemne Función Religiosa en la iglesia matriz de Nuestra Señora de Guadalupe, uno de los templos históricos más representativos del municipio.

La ceremonia estuvo presidida por el reverendo Antonio Perera Pérez, junto al párroco de Teguise, Juan Manuel Molina, y contó con la participación del Coro Parroquial, que acompañó musicalmente la eucaristía.

Tras la misa, la imagen de Nuestra Señora del Carmen recorrió las calles del Conjunto Histórico de La Villa en la tradicional procesión. El cortejo estuvo acompañado por representantes institucionales, autoridades civiles y militares, la Banda Municipal Teguiband y numerosos fieles que siguieron el recorrido en un ambiente de respeto y recogimiento.

Misa y procesión del Carmen en la Villa de Teguise 2026 / La Provincia

La celebración volvió a consolidarse como uno de los actos religiosos con mayor participación del municipio, manteniendo una tradición que cada año reúne a varias generaciones de familias.

Reconocimiento al valor de las tradiciones locales

Durante la jornada, la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, trasladó su felicitación a los vecinos de La Villa y La Graciosa con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen.

La regidora destacó la elevada participación registrada durante las celebraciones y agradeció el comportamiento mostrado por la ciudadanía, subrayando la importancia de conservar unas fiestas que forman parte del patrimonio cultural e histórico del municipio.

En la misma línea, el concejal de Cultura y Festejos, Andoni Machín, puso en valor la capacidad de esta festividad para reunir a personas de diferentes generaciones alrededor de unas tradiciones que contribuyen a reforzar el sentimiento de pertenencia y la conservación del patrimonio religioso y cultural.

La Graciosa mantiene viva su histórica procesión marítima

Por la tarde, el protagonismo se trasladó a La Graciosa, donde tuvo lugar uno de los actos más emblemáticos de las fiestas: la procesión marítima de Nuestra Señora del Carmen.

Después de la Celebración de la Palabra, la imagen de la patrona fue embarcada en el barco Lorenza y Manuel, iniciando un recorrido por la costa graciosera escoltada por más de medio centenar de embarcaciones.

Esta procesión constituye una de las tradiciones más representativas de la octava isla y simboliza la estrecha relación que durante generaciones han mantenido sus habitantes con el mar y con las actividades pesqueras.

Fiestas Carmen La Graciosa 2026 / La Provincia

Al finalizar el recorrido se celebró, junto al muelle, la tradicional ofrenda floral en memoria de las personas fallecidas en el mar, uno de los momentos más emotivos de la jornada y que cada año reúne a familiares, vecinos y visitantes en un acto de recuerdo y homenaje.

Música, folclore y poesía completan la celebración

La llegada de la imagen al muelle de Caleta del Sebo dio paso a una nueva parte del programa festivo.

Cientos de personas participaron en la recepción de la Virgen y en la posterior bendición de la imagen. El acto contó además con la interpretación del Ave María a cargo de Juan Antonio "El Charro", así como con las actuaciones de la Parranda El Lagar de Teseguite y de la Agrupación Folclórica y Cultural Altaja, que aportaron el componente musical y tradicional a la celebración.

La programación incluyó también la entrega del Premio de Poesía Inocencia Páez, un reconocimiento que forma parte de las actividades culturales vinculadas a las fiestas y que contribuye a mantener viva la creación literaria ligada a La Graciosa.

Finalizan las fiestas en La Villa y continúan en La Graciosa

Con los actos celebrados este jueves concluyen oficialmente las Fiestas del Carmen de La Villa de Teguise 2026, que durante varias semanas han ofrecido un amplio programa de actividades religiosas, culturales y populares.

Sin embargo, la programación festiva continúa en La Graciosa, donde las celebraciones se prolongarán hasta el próximo 28 de julio con nuevas propuestas dirigidas a públicos de todas las edades.

Fiestas del Carmen en Playa Blanca (Yaiza)

Las fiestas en honor a la Virgen del Carmen volvieron a reunir este jueves a numerosos vecinos y visitantes en Playa Blanca, que celebró con gran participación el día grande de su patrona y protectora de los marineros. La jornada estuvo marcada por la misa solemne, la tradicional procesión por las calles del núcleo turístico y diversos actos culturales y musicales que pusieron el broche a una de las citas más esperadas del calendario festivo del municipio de Yaiza.

La celebración, profundamente arraigada en la historia marinera de Playa Blanca, dejó imágenes de emoción durante el recorrido de la patrona, especialmente en aquellos momentos en los que la comitiva se detuvo frente a las viviendas de personas mayores que, por problemas de movilidad, no pudieron acompañar la procesión.

Una procesión cargada de emoción y recuerdos

El recorrido comenzó tras la celebración de la eucaristía del 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, presidida por el párroco de Yaiza, Jonatan Almeida.

Durante la misa se elevaron peticiones por el bienestar de los vecinos de Playa Blanca y también hubo un recuerdo para las personas fallecidas del municipio, en una ceremonia que reunió a numerosos fieles.

Procesión terrestre de la Virgen del Carmen en Playa Blanca (Yaiza), en Lanzarote / La Provincia

Al finalizar el acto religioso, la imagen de la patrona recorrió las principales calles del centro de Playa Blanca acompañada por la Banda Municipal de Yaiza. A lo largo del itinerario se vivieron momentos de gran intensidad, con aplausos, vítores y lágrimas entre los asistentes.

Uno de los instantes más destacados se produjo cuando la procesión hizo varias paradas frente a las casas de vecinos de avanzada edad que esperaban el paso de la Virgen desde puertas y ventanas. Este gesto permitió que quienes no podían participar físicamente en el recorrido compartieran igualmente la celebración junto al resto del pueblo.

La música tradicional acompañó la celebración

La procesión tuvo como punto de salida y llegada la Plaza del Carmen, epicentro de las fiestas patronales.

Durante el recorrido, la música corrió a cargo de la Banda Municipal de Yaiza, mientras que el regreso de la imagen estuvo acompañado por la actuación de la Agrupación Folklórica Guanapay, formación invitada procedente del municipio de Teguise y reconocida por su trayectoria en la difusión de la música tradicional canaria.

Procesión terrestre de la Virgen del Carmen en Playa Blanca (Yaiza), en Lanzarote / La Provincia

Las calles también lucieron una decoración especial con rosetas y grandes lonas fotográficas que mostraban imágenes históricas de Playa Blanca, muchas de ellas relacionadas con el pasado pesquero de la localidad, recordando los orígenes de un núcleo que ha experimentado una profunda transformación durante las últimas décadas.

Himno a la Virgen del Carmen en la iglesia

La representación institucional estuvo encabezada por el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, acompañado por el concejal de Festejos, Daniel Medina, además de otros representantes municipales.

Una vez finalizada la procesión por las calles, los actos continuaron en el interior de la iglesia con la actuación de la Agrupación Vocal de Yaiza, dirigida por Nuvi Tavío.

El grupo interpretó un repertorio de música sacra que concluyó con el tradicional Himno a la Virgen del Carmen, poniendo el punto final al programa religioso del día.

Procesión terrestre de la Virgen del Carmen en Playa Blanca (Yaiza), en Lanzarote / La Provincia

La programación continuó posteriormente en la Plaza del Carmen con el concierto del grupo Cantadores, que ofreció un repertorio basado en la música popular canaria y diferentes fusiones, cerrando así la jornada festiva.

Procesión marítima del domingo

Las celebraciones no concluyen con el día grande del 16 de julio. El próximo domingo 19 de julio tendrá lugar otro de los actos más emblemáticos de las fiestas: la procesión marítima de la Virgen del Carmen.

Tras la misa prevista para las 12:00 horas, la imagen será trasladada hasta la playa pequeña de Playa Blanca, donde embarcará para recorrer la costa acompañada por más de cincuenta embarcaciones, entre barcos pesqueros y embarcaciones deportivas.

Una vez finalizado el recorrido por el mar, la Virgen regresará al mismo punto de partida para ser trasladada nuevamente hasta la iglesia.

Gala de cantantes del municipio de Yaiza por las fiestas del Carmen en Playa Blanca / La Provincia

Durante esta celebración, la Parranda Marinera Los Buches acompañará desde tierra el paso de la patrona, manteniendo viva una de las tradiciones más representativas de los municipios costeros de Canarias.

Música y fútbol para completar la programación festiva

El domingo también contará con una intensa agenda de actividades paralelas.

A las 14:00 horas, la Parranda Son del Norte actuará en la zona de ventorrillos, mientras que por la tarde será el turno de los grupos DeLorean y Salvapantallas, que ofrecerán conciertos a partir de las 16:00 horas.

Además, la organización instalará una pantalla gigante en la plaza para que vecinos y visitantes puedan seguir, a partir de las 20:00 horas, la final del Mundial de fútbol, combinando así tradición, música y deporte en una de las jornadas más destacadas del calendario festivo de Playa Blanca.