El exalcalde de Arrecife José Montelongo tras su absolución en el 'caso Montecarlo': «Una sentencia no devuelve catorce años de vida»

José Montelongo, exalcalde de Arrecife con el PSOE, ha comparecido este viernes en el Archivo Municipal de la capital lanzaroteña tras conocerse las dos sentencias absolutorias dictadas por la Audiencia Provincial de Las Palmas en las piezas del denominado 'caso Montecarlo' en las que fue juzgado.

Montelongo, actual director de Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (Essscan), afirmó que las resoluciones judiciales ponen fin al procedimiento desde el punto de vista legal, aunque considera que no pueden compensar las consecuencias personales, familiares e institucionales derivadas de un proceso que se ha prolongado durante catorce años. «Una sentencia pone fin a un procedimiento, pero no devuelve catorce años de vida», señaló.

El Archivo Municipal de Arrecife fue donde en 2016 anunció su renuncia como alcalde de la capital lanzaroteña. Según explicó, decidió esperar a que concluyera completamente el procedimiento antes de hacer declaraciones públicas y aseguró que necesitaba dar este paso "por salud mental" y para cerrar una etapa que ha marcado parte de su vida.

Cerrar un ciclo tras más de una década

Durante su intervención, Montelongo recordó que su dimisión como alcalde respondió exclusivamente a un ejercicio de responsabilidad institucional. Insistió en que nunca dejó de defender su inocencia y señaló que, cuando presentó su renuncia, todavía no se había dictado el auto de apertura de juicio oral en las piezas del procedimiento que le afectaban, según la cronología del caso.

El exregidor explicó que regresar al mismo lugar donde anunció su salida de la Alcaldía representaba una forma de cerrar un ciclo que comenzó hace casi una década. Afirmó que su intención no era reabrir el debate político generado durante estos años, sino compartir cómo ha vivido el proceso y las consecuencias que, según relató, ha tenido en distintos ámbitos de su vida.

El coste personal de un proceso judicial prolongado

Uno de los aspectos sobre los que más incidió fue el impacto humano que supone afrontar un procedimiento judicial durante un periodo tan prolongado.

Montelongo manifestó que ninguna sentencia puede devolver el tiempo transcurrido ni eliminar el desgaste emocional que provoca una investigación de estas características. Según indicó, el procedimiento ha condicionado tanto su vida personal como la de su entorno más cercano.

Durante su comparecencia dedicó unas palabras especialmente emotivas a su padre, fallecido antes de conocerse el desenlace judicial. Lamentó que no pudiera conocer las resoluciones absolutorias y pidió perdón públicamente a su familia por el sufrimiento vivido durante todos estos años como consecuencia del proceso.

Juicio caso Montecarlo, por presunta corrupción en el Ayuntamiento de Arrecife / Andrés Cruz

Defensa de la presunción de inocencia

Más allá de su situación personal, el exalcalde aprovechó su intervención para reivindicar la importancia de la presunción de inocencia, un derecho fundamental reconocido en el ordenamiento jurídico español.

Montelongo sostuvo que, durante la investigación, se produjeron declaraciones públicas que trasladaban a la ciudadanía la percepción de que su actuación ya había sido considerada delictiva antes de que existiera una resolución judicial. A su juicio, este tipo de situaciones invitan a reflexionar sobre la necesidad de respetar las garantías procesales y evitar que una investigación se convierta en una condena social anticipada.

Sin intención de exigir responsabilidades políticas

El exalcalde quiso dejar claro que su comparecencia no perseguía reclamar responsabilidades ni abrir un nuevo debate político sobre el 'caso Montecarlo'.

Según explicó, su único propósito era compartir las consecuencias personales de un procedimiento que ha condicionado una parte importante de su vida y poner el foco en la necesidad de proteger derechos fundamentales durante cualquier proceso judicial.

En este sentido, defendió que las dos sentencias absolutorias pueden servir también para abrir una reflexión sobre el equilibrio entre el interés público de las investigaciones y el respeto a los derechos de las personas investigadas mientras no exista una resolución firme.

Agradecimiento al entorno personal y político

La intervención concluyó con un mensaje de agradecimiento dirigido a todas las personas que, según manifestó, mantuvieron su confianza durante estos catorce años de procedimiento judicial.

Montelongo hizo una mención expresa a Coalición Canaria, formación política a la que se incorporó tras su etapa como alcalde y con la que concurrió a las elecciones municipales de 2023, por el respaldo recibido durante este tiempo. También agradeció el apoyo de familiares, amigos y personas cercanas que, afirmó, le ayudaron a afrontar una etapa especialmente difícil.

Último juicio del 'caso Montecarlo'

El 'caso Montecarlo', con el exinterventor municipal de Arrecife, Carlos Sáénz, como principal condenado, investigó contratos irregulares a empresas por parte del Ayuntamiento de Arrecife y el de La Oliva (Fuerteventura). Se juzgaron, entre otros, delitos relacionados con prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.

Exfuncionarios, empresarios y expolíticos de distintos partidos se sentaron en el banquillo de los acusados en los juicios de las distintas piezas separadas del 'caso Montecarlo'. La sentencia de la última pieza del 'caso Montecarlo' se dio a conocer el pasado 3 de julio, relacionada con los pagos de Arrecife a la empresa Tunera Producciones. La única persona condenada en ese juicio fue el exinterventor de Arrecife, a un año de prisión y el mismo tiempo a inhabilitación para ejercer cargo público. Se absolvieron a los restantes diez acusados, entre ellos al exalcalde de Arrecife José Montelongo.