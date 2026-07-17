Haría instala una pantalla gigante en la playa de La Garita para seguir la final del Mundial entre España y Argentina

El Ayuntamiento de Haría instalará una pantalla LED de gran formato en la playa de La Garita para que vecinos y visitantes puedan seguir la final del Mundial entre España y Argentina con acceso gratuito.

El Ayuntamiento de Haría habilitará este domingo 19 de julio un espacio en la explanada de la playa de La Garita para que vecinos, vecinas y visitantes puedan seguir en directo la final del Mundial de fútbol entre las selecciones de España y Argentina. La iniciativa contempla la instalación de una pantalla LED de 5x3 metros, desde la que se retransmitirá el encuentro a partir de las 20:00 horas.

El acceso será gratuito y permanecerá abierto hasta completar el aforo disponible. Con esta propuesta, el Consistorio busca ofrecer un punto de encuentro donde la ciudadanía pueda vivir de forma colectiva uno de los acontecimientos deportivos más destacados del año.

La playa de La Garita, punto de encuentro para los aficionados

La explanada de la playa de La Garita se convertirá durante la tarde del domingo en el escenario elegido para reunir a los seguidores del fútbol que deseen apoyar a la selección española en la final del campeonato del mundo.

La instalación de una pantalla LED de gran formato permitirá que el público pueda seguir el partido en un espacio abierto y accesible, pensado para acoger tanto a residentes del municipio como a visitantes que se encuentren esos días en el norte de Lanzarote.

La retransmisión comenzará a las 20:00 horas, coincidiendo con el inicio previsto del encuentro, y el acceso será libre hasta completar la capacidad del recinto.

Una iniciativa para fomentar la convivencia

El Ayuntamiento enmarca esta actividad dentro de las acciones destinadas a promover la participación ciudadana y favorecer espacios de convivencia en torno a acontecimientos de interés general.

El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, destacó que una final del Mundial constituye un evento que genera una gran expectación y señaló que el objetivo es que toda la población tenga la oportunidad de vivir el partido de forma conjunta en un entorno emblemático como la playa de La Garita.

El regidor también subrayó el papel del deporte como elemento de unión entre las personas, al considerar que este tipo de iniciativas favorecen el encuentro entre vecinos y visitantes en un ambiente festivo y dirigido a personas de todas las edades.

Acceso libre hasta completar el aforo

El Consistorio ha informado de que el acceso al recinto será completamente gratuito. No obstante, la entrada estará condicionada al aforo disponible, por lo que recomienda acudir con antelación para facilitar el acceso y disfrutar del evento con comodidad.

La ubicación elegida permitirá que familias, grupos de amigos y aficionados compartan la retransmisión en un espacio amplio y al aire libre, aprovechando el entorno costero de La Garita, una de las playas más conocidas del municipio.