El hotelero Bienvenido Saavedra, Premio Isla de Lanzarote 2026 en los galardones del turismo del Cabildo

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa dio a conocer ayer jueves el fallo de los Premios Isla de Lanzarote y Distinguidos del Turismo 2026, unos reconocimientos que distinguen cada año a personas, empresas, entidades e iniciativas que han contribuido al desarrollo del sector turístico de la isla.

La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 28 de septiembre en Puerto del Carmen, coincidiendo con la celebración del 60º aniversario de este núcleo turístico y en el marco de los actos organizados con motivo del Día Mundial del Turismo.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL-Turismo Lanzarote) durante la reunión celebrada este jueves, en la que se acordaron por unanimidad las distinciones correspondientes a la edición de 2026.

Bienvenido Saavedra, Premio Isla de Lanzarote 2026

El Premio Isla de Lanzarote, considerado el máximo reconocimiento que concede el Cabildo en materia turística, ha recaído este año en Bienvenido Saavedra Ramón.

El jurado ha querido reconocer una trayectoria profesional vinculada durante más de cinco décadas al desarrollo del turismo en Lanzarote. Saavedra ha estado estrechamente ligado al crecimiento del sector hotelero de Puerto del Carmen, donde desarrolló buena parte de su carrera profesional, además de haber desempeñado el cargo de director general del Grupo Fariones.

Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), celebrado, ayer, en el Cabildo de Lanzarote / La Provincia

La distinción pone en valor su aportación al crecimiento de uno de los principales destinos turísticos del archipiélago y su implicación en la evolución de la oferta alojativa de la isla.

Reconocimiento a empresas pioneras y al deporte femenino

En la categoría de Empresa, el jurado ha concedido el premio a las pensiones Girasol y Enriqueta, situadas en La Graciosa, por su contribución al nacimiento de la infraestructura alojativa de Caleta de Sebo. El reconocimiento destaca el papel que estos establecimientos desempeñaron en los primeros años del desarrollo turístico de la octava isla.

El galardón en la categoría de Evento, Manifestación Cultural y/o Deportiva es para el Club Balonmano Zonzamas

Por su parte, el galardón en la categoría de Evento, Manifestación Cultural y/o Deportiva ha sido para el Club Balonmano Zonzamas. El Cabildo ha valorado la labor de la entidad deportiva por contribuir a la proyección de Lanzarote a través del deporte femenino, consolidando la presencia de la isla en competiciones nacionales.

Un reconocimiento a la trayectoria del sector turístico

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, felicitó a las personas y entidades distinguidas en esta edición y destacó que todas ellas han desempeñado un papel relevante en la evolución del destino turístico.

Según señaló, estos premios pretenden reconocer públicamente el esfuerzo, la profesionalidad y el compromiso de quienes, desde diferentes ámbitos, han contribuido a consolidar el modelo turístico de Lanzarote y reforzar su posicionamiento tanto en España como en el exterior.