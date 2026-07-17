Lanzarote aprueba el Reglamento de Áreas Sensibles para organizar el servicio público del taxi

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa cuenta con una nueva herramienta para organizar el servicio público del taxi en los espacios de la Isla con mayor concentración de usuarios. La aprobación plenaria y la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del Reglamento de Áreas Sensibles de Lanzarote establece un marco específico para actuar en zonas con elevada demanda de transporte.

La nueva regulación llega después de más de dos décadas sin una normativa propia en esta materia y responde a una demanda del sector del taxi, las administraciones públicas y los usuarios. El objetivo es mejorar la coordinación del servicio y adaptar su funcionamiento a las necesidades actuales de movilidad de la isla.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, señaló que el reglamento permite "seguir modernizando la movilidad en la isla y ofrecer respuestas eficaces a las necesidades de residentes y visitantes".

"Lanzarote ha experimentado una importante transformación en los últimos años y nuestras infraestructuras de transporte registran cifras históricas de usuarios. Era necesario dotarnos de una herramienta que permitiera actuar con planificación, coordinación y seguridad jurídica para garantizar un servicio de taxi eficiente en momentos de máxima demanda", indicó Betancort.

Aeropuerto y Puerto de Arrecife, primeras áreas reguladas

El Reglamento de Áreas Sensibles establece el procedimiento para declarar y regular espacios como puertos, aeropuertos, estaciones e intercambiadores de transporte cuando su volumen de usuarios requiere medidas específicas de organización.

Las primeras zonas declaradas como áreas sensibles son el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote y el Puerto de Arrecife-Los Mármoles. La decisión se basa en los datos de movilidad de 2024 y en los informes técnicos que detectan periodos concretos con mayor presión sobre el servicio público del taxi.

El consejero de Transportes y Movilidad, Miguel Ángel Jiménez, explicó que la norma responde a "una necesidad real de la isla". "Se trata de regular aquellos espacios donde existe una gran concentración de personas que necesitan un transporte adecuado y una respuesta rápida por parte del servicio público del taxi", afirmó.

Jiménez añadió que la elaboración del reglamento cuenta con un estudio socioeconómico y con los registros de movilidad de Lanzarote. Según los datos aportados por el Cabildo, el Aeropuerto de Lanzarote recibió más de 8,7 millones de pasajeros durante 2024, mientras que el Puerto de Arrecife superó los 600.000 viajeros.

Refuerzo excepcional y mayor coordinación del servicio

La normativa permite activar medidas temporales de refuerzo cuando las circunstancias lo requieren. Entre ellas figura la participación de taxis procedentes de otros municipios, siempre bajo criterios técnicos y mediante una resolución motivada del Cabildo.

El reglamento también incorpora sistemas de organización, gestión y control para mejorar la prestación del servicio. Entre estas medidas se incluyen herramientas tecnológicas, la aplicación de las tarifas oficiales aprobadas por el Gobierno de Canarias y la creación de una Comisión de Seguimiento con representación institucional, profesional y ciudadana.

Durante el proceso de elaboración, el Cabildo dio audiencia a los ayuntamientos afectados, las asociaciones del sector del taxi y las organizaciones de usuarios, en cumplimiento de la normativa autonómica.

La institución insular destaca que la regulación ofrece un marco estable para responder a los cambios en la movilidad de Lanzarote y mejorar la planificación del servicio público del taxi en los principales puntos de entrada y salida de viajeros.