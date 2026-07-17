Lanzarote prepara un dispositivo especial de seguridad para el fin de semana de fiestas del Carmen y la final del Mundial

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote reunió a representantes de los organismos consorciados y mandos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para definir el dispositivo especial de prevención, seguridad y emergencias previsto para este fin de semana.

La reunión técnica estableció las medidas de coordinación necesarias ante una agenda con numerosos actos festivos y de ocio en distintos puntos de la isla. El objetivo es organizar la respuesta de los servicios públicos y garantizar el desarrollo de las actividades con seguridad.

Refuerzo ante las celebraciones del Carmen

La planificación prestó especial atención a las fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen, que se celebran de forma simultánea en municipios costeros, distintas localidades de Lanzarote y La Graciosa.

Los dispositivos contemplan la presencia de efectivos en actos con elevada concentración de personas, como verbenas, procesiones marítimas y actividades culturales que cada año reúnen a residentes y visitantes.

El presidente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Francisco J. Aparicio, señaló la importancia de la coordinación entre los servicios implicados para garantizar una actuación rápida ante cualquier situación.

"Este fin de semana Lanzarote concentra una gran cantidad de eventos multitudinarios. La coordinación estrecha entre la Guardia Civil, la Policía Nacional, las Policías Locales, Protección Civil y nuestro cuerpo de bomberos es fundamental para anticiparnos a los riesgos, regular el tráfico y garantizar que tanto las celebraciones religiosas y populares del Carmen como el ambiente deportivo de la final del domingo se desarrollen en un clima de absoluta tranquilidad y civismo", afirmó Aparicio.

Atención especial a la final de la Copa Mundial

La mesa de coordinación también analizó las medidas previstas para la tarde del domingo, coincidiendo con la disputa de la final de la Copa Mundial de Fútbol.

Los servicios de seguridad contemplan la posible concentración de personas en terrazas, establecimientos de restauración y espacios públicos habilitados para seguir el encuentro deportivo.

El operativo incluye la vigilancia preventiva, la regulación del tráfico y la coordinación entre los diferentes cuerpos para responder ante posibles incidencias durante las celebraciones.

El Consorcio de Seguridad y Emergencias trasladó además recomendaciones a la ciudadanía, entre ellas respetar las indicaciones de los servicios de seguridad, evitar zonas no habilitadas y facilitar el paso de los vehículos de emergencia.

Recomendaciones para evitar riesgos durante las concentraciones

Los servicios públicos aconsejan no utilizar material pirotécnico, bengalas ni realizar hogueras, especialmente ante la situación de riesgo de incendios. También recomiendan evitar subirse a mobiliario urbano, señales u otros elementos inestables que puedan provocar caídas.

En caso de consumo de alcohol, las autoridades piden moderación y recuerdan la importancia de no conducir. Como alternativas, plantean el uso del transporte público, taxi o conductor designado.

Las recomendaciones incluyen proteger especialmente a menores y personas vulnerables en concentraciones numerosas, establecer puntos de encuentro en grupos y utilizar sistemas de identificación para menores.

Ante una emergencia, los servicios recuerdan que se debe llamar al 1-1-2 únicamente en situaciones reales de necesidad, caminar sin correr durante una evacuación y seguir siempre las instrucciones de los cuerpos de seguridad.

Medidas de coordinación para los ayuntamientos

El Consorcio también trasladó indicaciones a los ayuntamientos para reforzar la prevención durante los actos previstos.

Entre las medidas figuran aumentar la vigilancia en zonas con concentraciones espontáneas, revisar elementos que puedan generar riesgos, mantener libres las vías de acceso y evacuación y coordinar los servicios municipales de seguridad, limpieza y mantenimiento.

Además, los municipios deben valorar la protección de elementos sensibles como fuentes o mobiliario urbano cuando se prevea una elevada afluencia, así como mantener capacidad de respuesta para resolver incidencias relacionadas con señalización, alumbrado o limpieza.