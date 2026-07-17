San Bartolomé licita de nuevo la remodelación de la calle Arrecife y el entorno de la Casa Ajei con una inversión de 855.000 euros

El Ayuntamiento de San Bartolomé ha vuelto a sacar a licitación el proyecto para transformar la calle Arrecife y los alrededores de la Casa Ajei, una de las zonas con mayor valor patrimonial del municipio. La actuación, que cuenta con un presupuesto de 855.832,44 euros, contempla una renovación integral del espacio urbano con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la movilidad peatonal, la seguridad vial y la imagen de uno de los principales accesos al casco histórico.

El proyecto también incluye la modernización de las infraestructuras subterráneas, lo que permitirá intervenir de forma conjunta sobre la superficie y los servicios básicos existentes. El plazo de ejecución previsto para las obras será de ocho meses, una vez sean adjudicados los trabajos.

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia municipal de regeneración urbana y de mejora de los espacios públicos, con actuaciones orientadas a adaptar el municipio a las necesidades actuales sin perder de vista la conservación de su patrimonio histórico y arquitectónico.

Una actuación para mejorar uno de los principales accesos al casco histórico

La intervención se desarrollará en un punto considerado estratégico dentro del núcleo urbano de San Bartolomé. La calle Arrecife constituye una de las principales vías de acceso al casco histórico y conecta con el entorno de la Casa Ajei, uno de los inmuebles más representativos del patrimonio cultural del municipio.

El proyecto prevé una renovación completa del espacio público mediante actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad universal, facilitar los desplazamientos a pie, incrementar la seguridad del tráfico y renovar el pavimento. Además, se reorganizarán distintos elementos urbanos para conseguir un entorno más funcional y adaptado a las necesidades de residentes y visitantes.

La actuación no se limitará a la superficie. El Ayuntamiento también aprovechará las obras para renovar las infraestructuras situadas bajo el viario, con el fin de mejorar el funcionamiento de los servicios públicos y evitar futuras intervenciones que obliguen a abrir nuevamente la calle.

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez (i) y concejales del grupo de gobierno, junto a la Casa Ajey / La Provincia

El Ayuntamiento apuesta por una renovación integral

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, ha señalado que este proyecto supone un nuevo avance dentro del plan municipal de mejora de los espacios públicos.

Según explicó, la remodelación permitirá ofrecer una entrada al casco histórico más accesible, segura y moderna, acorde con el valor patrimonial que representa la Casa Ajei. El regidor considera que este tipo de actuaciones contribuyen tanto a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía como a reforzar la imagen del municipio para quienes lo visitan.

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Marlene Romero, destacó que el proyecto ha sido diseñado desde una perspectiva global, actuando tanto sobre el espacio visible como sobre las infraestructuras existentes.

La responsable municipal explicó que esta planificación busca crear un entorno urbano más funcional, mejorar los recorridos peatonales y adaptar la zona a las necesidades actuales, al tiempo que se preserva el valor histórico del entorno.

Más accesibilidad, movilidad y seguridad

Entre los objetivos principales de la actuación destacan la mejora de la movilidad peatonal, el incremento de la seguridad vial y la creación de espacios públicos más cómodos para el uso diario.

Este tipo de intervenciones forman parte de las políticas de regeneración urbana que numerosas administraciones están desarrollando para favorecer desplazamientos más seguros y sostenibles, reducir barreras arquitectónicas y recuperar espacios de convivencia.

Asimismo, la renovación de la pavimentación y del mobiliario urbano permitirá ofrecer una imagen más homogénea y ordenada de una de las áreas con mayor relevancia patrimonial de San Bartolomé.

La Casa Ajei, un referente del patrimonio local

El proyecto adquiere una especial relevancia por desarrollarse en el entorno de la Casa Ajei, uno de los edificios históricos más emblemáticos del municipio.

Actualmente, este inmueble constituye uno de los principales referentes culturales de San Bartolomé y acoge diferentes actividades de carácter institucional, social y cultural. La mejora de su entorno urbano pretende reforzar la integración del patrimonio histórico dentro del desarrollo del municipio y facilitar el acceso tanto de vecinos como de visitantes.

El Ayuntamiento considera que la conservación del patrimonio no solo pasa por mantener los edificios históricos, sino también por adecuar los espacios públicos que los rodean para garantizar su correcta integración en la vida cotidiana del municipio.