Arrecife habilita un gran aparcamiento y restringe el tráfico para la retransmisión de la final del Mundial en el Parque Temático

La capital de Lanzarote se prepara para una de las mayores concentraciones de público del verano con motivo de la retransmisión en pantallas gigantes de la final del Mundial de Fútbol 2026, que enfrentará a España y Argentina.

Ante la elevada asistencia prevista, el Ayuntamiento de Arrecife ha diseñado un dispositivo especial de movilidad, seguridad y logística que incluye la habilitación de un amplio aparcamiento provisional y restricciones al tráfico en distintos puntos de la ciudad.

Un aparcamiento provisional para facilitar el acceso al evento

El Consistorio ha anunciado la apertura de un gran espacio de estacionamiento junto a la Vía Medular y el barrio de Las Salinas, con el objetivo de absorber el incremento de vehículos que se espera durante la jornada del domingo 19 de julio.

Zona del gran aparcamiento, muy próximo al Parque Temático junto a El Reducto y lugares de acceso restringido a los vehículos durante el domingo 19 de julio de 2026 en Arrecife / La Provincia

Este aparcamiento estará disponible gracias a un acuerdo alcanzado con los propietarios de varias parcelas privadas, que han autorizado de forma temporal su utilización para facilitar el acceso de quienes acudan al Parque Temático a seguir el encuentro.

Desde el Ayuntamiento se ha agradecido la colaboración de los titulares de estos terrenos, cuya cesión permitirá mejorar la capacidad de estacionamiento en una jornada que se prevé especialmente concurrida.

Restricciones de tráfico y desvíos durante toda la jornada

El plan especial de movilidad contempla además limitaciones a la circulación de vehículos en el entorno del Parque Temático y del frente marítimo de Arrecife.

La Concejalía de Movilidad y Transportes, dirigida por Mario González Altube, ha establecido restricciones de acceso hacia la zona de la Avenida, junto al Parque Temático de El Reducto, donde se desarrollará el evento.

A estas medidas se suman los cambios en la circulación previstos entre el Hospital Insular y el puerto de Naos, debido a la celebración de la tradicional procesión marítima de la Virgen del Carmen, que también tendrá lugar durante la jornada dominical. La coincidencia de ambos acontecimientos ha obligado al Ayuntamiento a coordinar un dispositivo específico para minimizar las incidencias en la circulación.