Siete cantantes de Yaiza protagonizan una emotiva gala en las fiestas del Carmen de Playa Blanca

La Plaza del Carmen de Playa Blanca acogió este viernes una de las citas más destacadas de las fiestas patronales con una gala protagonizada por siete cantantes del municipio de Yaiza, que reunieron al público en una velada marcada por la música, los recuerdos y el talento local.

La propuesta, incluida en la programación de las fiestas del Carmen, permitió disfrutar de un repertorio formado por canciones ampliamente conocidas del panorama nacional e internacional. La actuación fue recibida con una gran respuesta por parte de los asistentes, que acompañaron a los artistas con aplausos y, en varios momentos, también con sus propias voces.

Un escenario para poner en valor el talento del municipio

Los protagonistas de la noche fueron Christian Morales, Coral Silva, Gabriela Rodríguez, Fabio Martín, Alexia Caraballo, Araceli Bravo y Elieser Betancort, todos ellos vinculados al municipio de Yaiza y con experiencia sobre los escenarios tanto dentro como fuera de Canarias.

Cada intérprete eligió dos temas del cancionero universal, ofreciendo estilos y registros diferentes, pero con un mismo objetivo: compartir con el público una parte de su trayectoria musical. El acompañamiento corrió a cargo de una banda formada por cuatro músicos, dirigida por Fran Mauri, cuya interpretación aportó solidez a cada una de las actuaciones.

La gala concluyó con una interpretación conjunta de "Guantanamera", en la que el público también participó, convirtiendo el cierre del espectáculo en uno de los momentos más destacados de la noche.

Gala de cantantes del municipio de Yaiza por las fiestas del Carmen en Playa Blanca / La Provincia

Música y recuerdos unidos en una misma gala

Además de las actuaciones musicales, el evento incorporó un componente personal. Antes de cada intervención se proyectó un vídeo en el que cada cantante compartía su relación con Playa Blanca y con el municipio de Yaiza, recordando los inicios de su carrera artística.

Varios de los participantes explicaron que comenzaron a cantar en galas infantiles y juveniles organizadas en Playa Blanca y en otros municipios del sur de Lanzarote. Otros recordaron sus primeros pasos en el folclore canario, un género con el que continúan vinculados, aunque posteriormente hayan desarrollado carreras en otros estilos musicales.

Estos testimonios permitieron al público conocer la evolución artística de los intérpretes y su vínculo con el municipio donde nacieron o crecieron.

Gala de cantantes del municipio de Yaiza por las fiestas del Carmen en Playa Blanca / La Provincia

Una gala presentada por Amaira Cedrés y Juan Quintana

La conducción del acto estuvo a cargo de Amaira Cedrés y Juan Quintana, quienes imprimieron agilidad al desarrollo del espectáculo. Entre actuación y actuación, la Escuela de Danza de Beatrice Senent protagonizó diferentes intervenciones coreográficas que sirvieron como transición entre los distintos bloques musicales.

Desde el Ayuntamiento de Yaiza se destacó el nivel artístico de los participantes. El concejal de Festejos, Daniel Medina, subrayó que muchos de estos intérpretes han actuado en escenarios de Canarias y fuera del Archipiélago, además de participar en programas de televisiones autonómicas y concursos musicales de ámbito nacional, donde han mostrado su calidad vocal.

El consistorio también agradeció el compromiso de todos los artistas con las fiestas del Carmen y con el municipio, poniendo en valor una gala que tuvo como principal objetivo reconocer el talento local y acercarlo al público.