Arístides Moreno y la 101 Brass Band hacen vibrar a Playa Blanca en las fiestas del Carmen en el sur de Lanzarote
El concierto fusionó ritmos como la ranchera y la cumbia, rindiendo homenaje a los vínculos con Latinoamérica
Las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen en Playa Blanca vivieron este sábado uno de sus momentos más enérgicos y multitudinarios. El conocido cantautor grancanario Arístides Moreno, en una colaboración especial con la agrupación de viento y percusión 101 Brass Band, transformó el recinto ferial en una gran pista de baile interactiva donde el público no fue un mero espectador, sino el protagonista absoluto de la noche.
El evento, promovido por el Ayuntamiento de Yaiza, destacó por su dinamismo y por una propuesta escénica diferente que rompió por completo las barreras entre el escenario y los asistentes.
Un espectáculo interactivo a pie de plaza
Desde los primeros acordes, la conexión del artista con los asistentes fue inmediata. Arístides Moreno, fiel a su característico estilo cómico y cercano, desplegó un repertorio que combinó la sátira, el optimismo y mensajes reflexivos sobre la importancia de exprimir los buenos momentos de la vida.
Gracias a la movilidad que permite el formato de calle de la 101 Brass Band, compuesta por nueve músicos, los artistas no dudaron en bajar del escenario para mezclarse con la multitud en la Plaza del Carmen. Este contacto directo facilitó que el público se sumara sin reservas al juego de cánticos, coreografías y dinámicas colectivas propuestas durante toda la velada.
Fusión de ritmos y raíces canarias
El concierto ofreció además un viaje sonoro caracterizado por el mestizaje musical. Se interpretaron composiciones que fusionaron géneros tan diversos como la ranchera y la cumbia, rindiendo un claro homenaje a los vínculos culturales históricos entre el archipiélago canario y los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, nacidos de los flujos migratorios de ida y vuelta.
Balance positivo y próxima cita festiva en Yaiza
El área de gobierno local mostró su satisfacción ante la excelente respuesta de la ciudadanía. El concejal de Festejos de Yaiza, Daniel Medina, agradeció la alta participación de los residentes y visitantes de toda la isla de Lanzarote en estas celebraciones tradicionales de Playa Blanca. Asimismo, el responsable municipal recordó que el calendario festivo del municipio continúa su curso, con su próxima parada en la localidad de Playa Quemada, cuyos festejos darán comienzo el próximo domingo 26 de julio.
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