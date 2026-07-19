Arrecife pone en marcha campus deportivos gratuitos y actividades de vida saludable en El Reducto

El Ayuntamiento de Arrecife pondrá en marcha este lunes 20 de julio una programación estival centrada en el deporte, el ocio y la promoción de hábitos saludables. La iniciativa incluye campus lúdico-deportivos gratuitos para menores empadronados en el municipio y un calendario de actividades físicas al aire libre en la playa de El Reducto, que se prolongarán hasta el próximo 14 de agosto.

La propuesta ha sido organizada por la Concejalía de Deportes y se desarrollará en distintos puntos de la capital lanzaroteña, con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio durante las vacaciones escolares y fomentar la práctica deportiva entre la ciudadanía.

Campus deportivos gratuitos para menores en Titerroy y Las Salinas

Los campus comenzarán este lunes y estarán dirigidos a niños y niñas residentes en Arrecife. Las actividades se celebrarán de lunes a viernes, en horario de 08:30 a 13:30 horas, entre el 20 de julio y el 14 de agosto.

Cada campus tendrá una duración de una semana y la participación será gratuita para las familias empadronadas en el municipio, hasta completar las plazas disponibles. La inscripción deberá realizarse mediante el código QR habilitado por el Ayuntamiento.

Las actividades se desarrollarán en dos espacios deportivos de la ciudad:

Pabellón de Titerroy , junto a las canchas deportivas multiusos situadas en el Parque La Paciencia.

, junto a las canchas deportivas multiusos situadas en el Parque La Paciencia. Instalaciones deportivas de Las Salinas, recientemente renovadas y modernizadas.

Yonathan de León (c) y Eli Merino, durante la presentación del campus deportivo de verano en La Recova. / La Provincia

Según informó el consistorio durante la presentación de la programación a comienzos de julio, los campus estarán atendidos por monitores especializados, que coordinarán actividades deportivas y de ocio adaptadas a las distintas edades.

Una oferta para facilitar la conciliación durante el verano

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, destacó que estos campus forman parte de la programación municipal prevista para las vacaciones estivales y recordó que, además de esta iniciativa deportiva, el Ayuntamiento organiza otras actividades en la red de centros socioculturales del municipio dirigidas a la población escolar.

Por su parte, la concejala de Deportes, Eli Merino, señaló que esta edición da continuidad a la experiencia desarrollada el pasado año, cuando el municipio organizó por primera vez estos campamentos deportivos. Según explicó, la respuesta obtenida entonces ha motivado la puesta en marcha de una nueva convocatoria en 2026, ampliando nuevamente la oferta en los barrios de Las Salinas y Titerroy.

Actividades deportivas para promover hábitos saludables en El Reducto

De forma paralela al inicio de los campus, este lunes también comenzará la programación de actividades deportivas en la playa de El Reducto, orientada a fomentar un estilo de vida activo entre personas de diferentes edades.

Las sesiones se desarrollarán igualmente de lunes a viernes hasta el 14 de agosto, fecha en la que la ciudad comenzará a centrarse en la programación de las fiestas patronales de San Ginés.

El horario previsto será el siguiente:

08:00 a 08:45 horas: actividades dirigidas a personas sénior .

actividades dirigidas a personas . 09:00 a 09:45 horas: sesiones abiertas para todos los públicos .

sesiones abiertas . 10:15 a 11:00 horas: actividades específicas para la población infantil.

Con esta distribución, el Ayuntamiento busca adaptar la oferta a diferentes perfiles de participantes y favorecer la práctica de ejercicio físico en un entorno al aire libre como la playa de El Reducto.