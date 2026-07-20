Así funcionarán las nuevas becas para alumnado NEAE en Lanzarote

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote aprobó las bases reguladoras de las nuevas Becas Alumnado NEAE, una línea de subvenciones dirigida a los centros educativos de Lanzarote y La Graciosa que escolarizan a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo y discapacidad reconocida.

La iniciativa, promovida por el Área de Educación, constituye la primera línea insular de estas características. Su finalidad consiste en aportar recursos económicos a los centros para que desarrollen actuaciones adaptadas a las necesidades educativas y personales de este alumnado.

30 días hábiles de información pública

La aprobación del Consejo de Gobierno no permite todavía la concesión de las ayudas. El Pleno del Cabildo debe ratificar las bases y, después, la Corporación abrirá un periodo de información pública de 30 días hábiles.

Si no se presentan reclamaciones durante ese plazo, las bases adquirirán carácter definitivo. A partir de ese momento, el Cabildo podrá aprobar la convocatoria, fijar el presupuesto disponible y establecer los plazos para la presentación de solicitudes.

Recursos para una atención más adaptada

Las subvenciones cubrirán la compra de libros y material didáctico, actividades complementarias en horario lectivo, material fungible, vestuario deportivo y prendas absorbentes para la higiene. También incluirán recursos relacionados con la comunicación, la alimentación y las ayudas técnicas.

La amplitud de los gastos subvencionables busca responder a necesidades que forman parte de la actividad diaria de los centros. Las ayudas no se limitarán al apoyo académico, ya que también financiarán elementos vinculados con la autonomía, la higiene y la participación del alumnado en la vida escolar.

Los centros asumirán la gestión de las solicitudes

Los centros educativos tramitarán las solicitudes y administrarán los fondos concedidos. La cuantía dependerá del número de estudiantes matriculados que cuenten con un certificado de discapacidad reconocida.

Este sistema sitúa la gestión en los propios centros, que conocen las necesidades concretas de su alumnado. Los recursos deberán destinarse a actuaciones que mejoren de forma directa la atención educativa de las personas beneficiarias.

Una demanda de la comunidad educativa

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, señaló que la nueva línea pretende reforzar la igualdad de oportunidades. “Por primera vez ponemos en marcha una línea de ayudas específica para apoyar al alumnado con necesidades educativas especiales, facilitando que los centros dispongan de más recursos para ofrecer una atención integral y personalizada”, afirmó.

Betancort añadió que “la educación inclusiva debe ser una prioridad” y defendió la intervención de la institución insular para evitar que la falta de medios limite las oportunidades del alumnado.

Estas ayudas permitirán a los centros educativos atender de manera más eficaz las necesidades del alumnado NEAE con discapacidad reconocida, financiando recursos y servicios fundamentales para su desarrollo educativo y personal. Ascensión Toledo — Consejera de educación del Cabildo de Lanzarote

La consejera de Educación, Ascensión Toledo, explicó que las becas responden a las demandas trasladadas por la comunidad educativa y a necesidades que carecían de una línea específica dentro de la administración insular.

“Estas ayudas permitirán a los centros educativos atender de manera más eficaz las necesidades del alumnado NEAE con discapacidad reconocida, financiando recursos y servicios fundamentales para su desarrollo educativo y personal”, indicó Toledo. La consejera sostuvo además que el modelo facilita la gestión de los centros y dirige los fondos hacia el bienestar y la inclusión del alumnado.