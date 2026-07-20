Lava Live agradece al público una noche histórica y le invita a vivir el gran cierre de su tercera edición

Lava Live Festival quiere agradecer la extraordinaria respuesta del público que acudió al Estadio Lava Live para acompañar a la Selección Española durante la final del Mundial y celebrar su histórica proclamación como campeona del mundo.

La posibilidad de seguir este acontecimiento deportivo en el Estadio Lava Live fue una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Arrecife, que permitió reunir a cientos de personas en un mismo espacio para disfrutar de una noche inolvidable.

El recinto habilitado este verano para acoger los grandes conciertos de la tercera edición del festival se convirtió también, gracias a esta iniciativa del Ayuntamiento de Arrecife, en el escenario de una jornada épica, marcada por la emoción, la convivencia y la alegría compartida ante una pantalla gigante.

Miles de residentes y visitantes se reunieron en el Estadio Lava Live para apoyar a España y vivir colectivamente una final apoteósica, que concluyó con la conquista del segundo Mundial de la historia de la Selección Española.

La organización agradece el comportamiento y la participación de todas las personas asistentes, que contribuyeron a convertir el recinto en un gran punto de encuentro para Lanzarote y demostraron que el Estadio Lava Live es mucho más que un espacio para conciertos.

Tras esta noche histórica, Lava Live Festival prepara ya el broche final de su tercera edición, que se celebrará este viernes 24 y sábado 25 de julio con dos jornadas protagonizadas por artistas nacionales e internacionales de primer nivel.

El viernes 24 de julio estará encabezado por Juan Luis Guerra y Ana Mena, acompañados por Juanma Restrepo, Ventura, Malpeis y Renzzo El Selector. Una noche pensada para bailar y disfrutar de los grandes ritmos latinos, el pop y el talento emergente en uno de los espacios musicales más destacados del verano en Canarias.

El sábado 25 de julio, Lava Live Festival despedirá su tercera edición con Nicky Jam y Nathy Peluso, que presentará Club Grasa DJ Set, junto a Barry B, Rodrigo Fénix y Toni Bob. Una última noche marcada por los sonidos urbanos y latinos con la que la organización anima al público a cerrar el festival como se merece: bailando, celebrando y disfrutando de una gran experiencia musical bajo el cielo de Lanzarote.

La expectación ante este segundo fin de semana continúa creciendo. Las entradas Front Stage ya se encuentran agotadas para el viernes, aunque todavía están disponibles las últimas entradas generales. La organización recomienda adquirirlas cuanto antes para no quedarse fuera del cierre de esta tercera edición, así como para el sábado que aún quedan de ambas categorías.

Lava Live Festival 2026 cuenta con el patrocinio del Cabildo de Lanzarote, a través de SPEL-Turismo Lanzarote, los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Arrecife, Turismo de Canarias, Gobierno de Canarias y Juventud Canaria, entre otras administraciones, y la colaboración de patrocinadores privados, con marcas destacadas como Grupo Renault Juan Toledo, Mahou, Coca-Cola Europacific Partners, Iberia Express, CICAR, HiperDino, Rosa Group Lanzarote, Plus Fariones Hotels & Apartments, Sam Parfums, Kokoxili Sushi & Asiático, Chacón, Arehucas, Baleària Canarias, Villa Tinguatón, Miterra FM, Salinas de Janubio, Aloe Plus Lanzarote, Viajes Timanfaya, Ahoraluz, Transportes Martac, Open Mall Lanzarote, Grupo Óscar, IQOS, VIPO, BP, Pringles, Club La Santa Vuelta Ciclista a Lanzarote y demás entidades colaboradoras.

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Las entradas están disponibles en la web oficial del festival lavalivefestival.com y puntos de venta físico, como el Centro Comercial Open Mall, las gasolineras Disa Mozaga, en San Bartolomé, y la BP Valterra, en Arrecife.