Arrecife denuncia discriminación en la inversión de la Autoridad Portuaria

El gobierno municipal de Arrecife informó ayer que el puerto de la capital lanzaroteña ha superado la cifra de más de 403.000 cruceristas en los seis primeros meses de este 2026, marcando una cifra récord que aporta a la Autoridad Portuaria de Las Palmas más de un 30% en su cifra de negocios por ingresos en su facturan turística.

Según las estadísticas oficiales de la Autoridad Portuaria de Las Palmas dadas a conocer, la capital de Lanzarote recibió entre los meses de enero y junio del 403.144 pasajeros, con un incremento del 16 %. La subida en este primer semestre del 2026 contabilizó 55.614 más, con respecto al mismo periodo del pasado 2025.

Con este empuje de Arrecife, la capital de Lanzarote aporta más del 30 % de los ingresos de Puertos de las Palmas por la actividad de barcos turísticos. El conjunto de los tres puertos estatales en la provincia de Las Palmas, destinados a la actividad de cruceros, alcanzó una cifra de 1.300.770 pasajeros, con solo una subida del 9,63%, mientras en el mismo periodo, Arrecife superó el 16 % con sus 403.144 pasajeros. El alcalde de Arrecife, Yonathan de León destacó que esta importante subida refleja que las acciones promovidas por el Ayuntamiento para convertir la ciudad de Arrecife en puerto base está dando buenos frutos, unido al alto interés que tienen las navieras por la ciudad como escala o base para sus circuitos por Canarias y la costa de África.

Para el alcalde, la aportación de los puertos de Arrecife en la cifra de negocios de la Autoridad Portuaria no se ve correspondida con las inversiones para las mejoras o ampliaciones de las instalaciones portuarias. De León demanda que las inversiones por la Autoridad Portuaria deben reflejar el gran peso en la economía portuaria, y las partidas asignadas discriminan a Lanzarote, tal y como delata el Plan de Empresas de Puertos de Las Palmas para el año 2027, donde Arrecife sigue discriminada en inversiones.

El alcalde demanda, que al igual que ejecuta obras la Autoridad Portuaria de Las Palmas en Gran Canaria, lo haga «en nuestra capital, donde el 20% de nuestro frente marítimo es zona de puertos del Estado, adscritos a la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Noticias relacionadas

Según ese Plan de Empresa 2027, «de los de 230 millones en obras para los puertos de Las Palmas, apenas poco más de dos millones de euros están destinados para Arrecife, mientras que en Gran Canaria se destinan 131 millones de euros para ampliar muelles y ganar línea de atraque, y mejorar el servicio de bunkering, con el 55 % del total de las inversiones previstas para el 2027».