El Cabildo de Lanzarote activa ayudas de 101.729 euros para víctimas de violencia de género

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa abrió la convocatoria de ayudas económicas individuales de 2026 destinadas a mujeres víctimas de violencia de género con el objetivo de atender situaciones de emergencia social y facilitar recursos para su protección, autonomía y recuperación. La iniciativa cuenta con una dotación total de 101.729,75 euros, procedentes de fondos propios de la Corporación y del Fondo Canario de Emergencia Social.

La convocatoria dispone de 70.000 euros aportados por la institución insular y 31.729,75 euros procedentes del Fondo Canario de Emergencia Social.

La concesión de las ayudas seguirá el orden de presentación de solicitudes y beneficiará a las personas que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras hasta el agotamiento del crédito disponible.

Ayudas como recurso esencial para dar una respuesta eficaz a las mujeres

El consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, señaló que estas ayudas constituyen un recurso destinado a responder ante situaciones de especial vulnerabilidad. “Estas ayudas representan un recurso esencial para brindar una respuesta eficaz a aquellas mujeres que atraviesan una situación de especial vulnerabilidad a causa de la violencia de género”, explicó.

Acuña añadió que la institución mantiene el objetivo de ofrecer una red de apoyo para las mujeres que necesitan recuperar su autonomía. “Ninguna mujer se sienta sola cuando necesita una red de apoyo para recuperar su autonomía y su proyecto de vida”, afirmó.

La convocatoria permite conceder las subvenciones de forma directa mediante el abono a la propia beneficiaria o a su representante. También contempla la posibilidad de realizar pagos de manera indirecta a profesionales, entidades o proveedores que presten servicios vinculados a la ayuda concedida.

Solicitudes abiertas hasta diciembre de 2026

Según la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, las mujeres interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 1 de diciembre de 2026. La documentación podrá entregarse en el Área de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, en el Registro General de la Corporación o por los medios previstos en la normativa vigente.

Las resoluciones de concesión se dictarán antes del 15 de diciembre de 2026. El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por la beneficiaria o, cuando corresponda, directamente al profesional o proveedor encargado del servicio subvencionado.

Recursos para facilitar la recuperación y la autonomía

El Cabildo de Lanzarote recordó que estas ayudas tienen como finalidad atender necesidades inmediatas derivadas de la violencia de género y facilitar el acceso a servicios y recursos que permitan mejorar las condiciones de vida de las mujeres afectadas.

La institución insular mantiene esta línea de apoyo como una herramienta de intervención ante situaciones de emergencia social, con medidas orientadas a reforzar los procesos de recuperación y autonomía personal de las beneficiarias.

La convocatoria permanecerá activa durante 2026 hasta la fecha establecida o hasta el agotamiento de los fondos disponibles para esta finalidad.