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Yaiza destaca el ejemplo de vitalidad de Vicenta Bravo Marrero

La salinera y cocinera de Femés, de 87 años, recibió la distinción insular Jameo de Oro

Vicenta Bravo al recibir los obsequios del Ayuntamiento de Yaiza.

Vicenta Bravo al recibir los obsequios del Ayuntamiento de Yaiza.

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La Provincia

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A punto de cumplir 87 años de edad, Vicenta Bravo Marrero (1939), salinera y cocinera del pueblo de Femés, sigue siendo una mujer referente del municipio de Yaiza y Lanzarote, y ya no solo por su responsabilidad y dedicación de toda una vida a la familia y al cuidado de sus descendientes, sino por ser ejemplo incansable de perseverancia, motivación y trabajo. Vicenta sorteó vicisitudes propias de tiempos de menos bienestar, donde la supervivencia requería mayor tiempo y esfuerzo físico y la conciliación del hogar era prácticamente una quimera, pero además supo sobreponerse a durísimos golpes personales como la pérdida de seres queridos en edades tempranas.

Vicenta Bravo fue distinguida por el Cabildo con el Jameo de Oro, en el Ámbito Patrimonial, una propuesta que el alcalde de Yaiza y consejero del Cabildo, Óscar Noda, hizo y defendió en nombre del municipio. Fuera de los focos del acto institucional de Honores y Distinciones 2026, Óscar Noda visitó a la homenajeada en su domicilio para entregarle un obsequio como muestra de cariño y admiración, en compañía de los concejales Águeda Cedrés, Freya Finch, Ángel Lago y César Rijo.

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«Escuchando a Vicenta, faltan palabras para describir su calidad humana, capacidad de trabajo y fuerza de superación. Quienes nacimos y crecimos en el municipio hemos visto su esfuerzo desde chinijos, así que su historia de vida es verdaderamente fascinante e increíble», apuntó el alcalde, que agradeció públicamente la hospitalidad de Vicenta.

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