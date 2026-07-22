Arrecife concentra cuatro de cada diez emergencias de Lanzarote

Arrecife concentró el 41% de todas las emergencias atendidas en Lanzarote y La Graciosa durante los primeros seis meses de 2026. El Consorcio de Seguridad y Emergencias realizó 327 intervenciones en la capital, dentro de un semestre que cerró con 792 servicios en el conjunto insular.

La actividad de los bomberos aumentó un 4,34% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 759 actuaciones. Las asistencias técnicas y los incendios concentraron buena parte de las salidas, mientras que los equipos también participaron en rescates, accidentes de tráfico, aperturas de viviendas y servicios preventivos.

Casi 200 asistencias técnicas y 178 incendios

Las asistencias técnicas fueron el servicio más habitual durante el primer semestre, con 195 intervenciones, equivalentes al 25% del total. A continuación se situaron las labores de extinción de incendios, con 178 actuaciones, un 22% de todos los servicios realizados.

Los efectivos insulares también atendieron 79 rescates. De ellos, 29 estuvieron relacionados con animales y 25 con senderistas, localizados principalmente en los municipios de Yaiza y Tinajo.

El balance incluye además 74 retenes preventivos, 52 intervenciones en accidentes de tráfico y 41 aperturas de viviendas. En el ámbito del salvamento acuático, las estadísticas oficiales recogen dos fallecimientos por ahogamiento durante los primeros seis meses del año.

El presidente del Consorcio, Francisco J. Aparicio, señaló que el incremento de las actuaciones refleja “la permanente operatividad” del cuerpo de bomberos y la confianza de la ciudadanía en un servicio activo durante las 24 horas.

Arrecife asume la mayor carga de emergencias

La capital volvió a ser el municipio con mayor número de intervenciones. Arrecife registró 327 servicios, prácticamente cuatro de cada diez actuaciones realizadas en Lanzarote y La Graciosa.

Por detrás se situaron Yaiza, con 111 incidencias; Teguise, con 104; Tías, con 82; y San Bartolomé, con 70. Haría y Tinajo contabilizaron 36 actuaciones cada uno, mientras que en La Graciosa se realizaron 26 intervenciones.

La distribución territorial también se reflejó en la carga de trabajo de los parques. El Parque Central de Arrecife asumió 584 servicios, frente a los 182 atendidos por el Parque Sur y los 26 realizados por la dotación desplazada en La Graciosa.

Los incendios en contenedores caen un 40,5%

Uno de los datos más destacados del balance es el descenso de los incendios en contenedores. Durante el primer semestre se registraron 22 intervenciones, frente a las 37 del mismo periodo de 2025.

La caída alcanza el 40,5% en solo un año y resulta todavía más significativa al compararla con 2024, cuando se contabilizaron 51 incendios de este tipo.

Esta reducción apunta a una menor incidencia de los actos vandálicos contra el mobiliario urbano, aunque el Consorcio mantiene la vigilancia ante este tipo de sucesos.

Suben los incendios de vehículos

La evolución fue distinta en los incendios de vehículos. Los bomberos intervinieron en 35 casos durante el primer semestre, cinco más que en el mismo periodo del año anterior.

Casi la mitad de estos incendios se produjo en Arrecife, donde se registraron 17 actuaciones. El dato refuerza el peso de la capital en el conjunto de las emergencias atendidas en la Isla.

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El balance deja así dos tendencias opuestas: descienden con claridad los incendios en contenedores, pero aumentan ligeramente los relacionados con vehículos.