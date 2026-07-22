Guagüeros alertan del riesgo de que taxis y coches particulares ocupen la parada junto al Open Mall en Arrecife: "Puede haber un accidente"

El Comité de Seguridad y Salud de Intercity Bus (empresa concesionaria del transporte público interurbano en Lanzarote), representado por CCOO, ha hecho pública este miércoles su preocupación por la situación que se registra en la parada de guaguas provisional ubicada junto al centro comercial Open Mall, en Arrecife, al considerar que las actuales condiciones impiden prestar el servicio de transporte público con las garantías de seguridad necesarias.

Según explica el comité en un comunicado, la presencia habitual de taxis estacionados en doble fila y de vehículos particulares en la zona dificulta que las guaguas puedan acercarse correctamente al bordillo para realizar las operaciones de subida y bajada de pasajeros. La parada se ha establecido de forma temporal frente la fachada principal del Open Mall mientras se realizan en la Rambla Medular las obras de aguas pluviales en el tramo entre Puerto Naos y Los Alonso.

A juicio de los representantes de los trabajadores, esta circunstancia genera un riesgo tanto para los viajeros como para los peatones y los propios conductores de los autobuses, especialmente durante las maniobras de parada.

Un taxi aparcado en la parada del Centro Comercial Open Mall en Arrecife / La Provincia

Solicitud de medidas urgentes al Ayuntamiento de Arrecife

Ante esta situación, el comité solicita al Ayuntamiento de Arrecife y al resto de administraciones con competencias en materia de tráfico y transporte que adopten medidas con carácter urgente para garantizar que esta parada reúna las condiciones adecuadas para el funcionamiento del servicio público.

En su comunicado, el órgano de seguridad y salud considera necesario actuar con rapidez para corregir una situación que, según advierte, podría desembocar en un accidente si no se adoptan soluciones.

Un coche particular y taxis en la parada de guaguas del centro comercial Open Mall, en Arrecife. / La Provincia

Advertencia sobre posibles responsabilidades

El Comité de Seguridad y Salud de Arrecife Bus señala que este comunicado tiene como finalidad dejar constancia formal de la existencia de este problema de seguridad.

Además, advierte de que una eventual falta de actuación por parte de las administraciones competentes podría derivar en responsabilidades si llegara a producirse un incidente relacionado con estas circunstancias.

Problemas en el aeropuerto

El pasado mes de marzo, el Comité de Seguridad y Salud avisó sobre la existencia de "riesgos graves y reiterados" en el entorno del Terminal 1 (llegadas de vuelos nacionales e internacionales) del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote.

Según el escrito, la situación pone en peligro tanto a los usuarios del transporte público como al personal que presta servicio en la zona, generando un escenario de inseguridad constante por la ocupación, a menudo, de la parada del transporte público para la bajada y la recogida de pasajeros en el exterior de la T1 por parte de vehículos particulares, situación que exige intervención inmediata de las autoridades, reclaman los conductores.

Vehículos estacionados en la parada del transporte público de guagua en el T1 del Aeropuerto César Manrique Lanzarote. / La Provincia

Un cartel junto a la parada de la guagua advierte de la prohibición de aparcar a vehículos que no sean del transporte público y con multas de 200 euros por falta grave si se hace caso omiso a la señal. Sin embargo, la situación se repite.

Tanto la empresa, Intercity Bus, como el comité de empresa reiteran sus peticiones a Aena y a los ayuntamientos de San Bartolomé y Arrecife (en el caso del Open Mall) para que busquen una solución.