Nueva rotonda en la LZ-101 de Arrecife: así será el proyecto para mejorar los accesos a Lloret y al Castillo de San José

El Ayuntamiento de Arrecife y el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa avanzan en la ejecución de una de las actuaciones previstas para mejorar la movilidad en la capital insular. Ambas administraciones han confirmado que ya está finalizado el proyecto para construir una nueva rotonda en la carretera LZ-101, a la altura de la zona industrial de Lloret, una infraestructura que permitirá reorganizar el tráfico en uno de los accesos con mayor intensidad de circulación hacia Arrecife.

La actuación, cuya primera fase será licitada próximamente, busca ofrecer una solución a los problemas de congestión que se registran diariamente en este punto de la red viaria insular, especialmente durante las horas de mayor afluencia de vehículos.

El proyecto nace de la colaboración entre ambas administraciones y pretende mejorar la conexión entre la carretera LZ-101, la zona industrial de Lloret, el polígono industrial Altavista II, el entorno del Castillo de San José y los accesos a la capital de Lanzarote.

Reducir las retenciones en uno de los principales accesos a Arrecife

La nueva glorieta se ubicará en un punto estratégico de la red insular de carreteras, utilizado diariamente por miles de conductores que se desplazan desde el Muelle de los Mármoles hacia las áreas industriales de la capital y otros puntos del municipio.

Según han explicado el Ayuntamiento y el Cabildo, la infraestructura permitirá distribuir de forma más eficiente los movimientos de entrada y salida de vehículos, reduciendo los conflictos que se producen actualmente en la intersección.

La previsión es que esta reorganización del tráfico contribuya a disminuir las retenciones habituales que afectan tanto a residentes como a trabajadores, transportistas y usuarios que acceden a Arrecife por motivos laborales, comerciales o de ocio.

Además de mejorar la fluidez de la circulación, la nueva glorieta también tiene como objetivo incrementar la seguridad vial, al sustituir una intersección que soporta un elevado volumen de tráfico por un sistema que facilita una circulación más ordenada.

El proyecto ya está redactado y la obra se ejecutará por fases

El proyecto técnico ya ha sido redactado y las administraciones prevén sacar a licitación la primera fase de las obras en las próximas fechas.

La actuación se desarrollará de manera progresiva, permitiendo adaptar los trabajos a la planificación prevista para este ámbito de la ciudad y minimizar, en la medida de lo posible, las afecciones al tráfico durante su ejecución.

Según han informado ambas instituciones, la construcción de esta glorieta ya figura dentro del planeamiento urbanístico previsto para esta zona de Arrecife, por lo que su ejecución responde también a la planificación del crecimiento de la capital.

Recreación visual de la rotonda que se construirá en los accesos a la zona de Lloret, en Arrecife, en una carretera de ámbito insular, y para la que ya está redactado su proyecto. / La Provincia

Una demanda planteada por el Ayuntamiento al Cabildo

El origen del proyecto se remonta a la petición realizada hace varios meses por el alcalde de Arrecife y responsable del área de Obras Públicas, Yonathan de León, al Cabildo de Lanzarote y La Graciosa.

El regidor trasladó a la institución insular la necesidad de actuar en este punto de la LZ-101, considerado uno de los accesos con mayores problemas de circulación hacia la capital.

Tras recibir la solicitud, el consejero de Obras Públicas del Cabildo, Jacobo Medina, impulsó la redacción del proyecto, que ya ha concluido y permitirá iniciar la siguiente fase administrativa antes de la contratación de las obras.

Durante la presentación de la actuación, Yonathan de León señaló que desde el Ayuntamiento se venía reclamando una solución para un acceso que registra importantes retenciones prácticamente a diario.

El alcalde destacó que estas dificultades afectan tanto a los vecinos de Arrecife como a las personas que se desplazan hasta la ciudad por motivos de trabajo, compras o para acceder a distintos servicios. Asimismo, agradeció la colaboración del Cabildo y la respuesta dada por el área insular de Obras Públicas para poner en marcha esta actuación.

Mejor conexión con la zona industrial y el Castillo de San José

La futura glorieta facilitará la conexión entre varios puntos estratégicos del municipio.

Además de mejorar el acceso a la zona industrial de Lloret, la actuación beneficiará a los desplazamientos hacia el polígono industrial Altavista II, el entorno del Castillo de San José y las conexiones con la propia ciudad de Arrecife.

Se trata de un eje utilizado no solo por el tráfico urbano, sino también por vehículos de mercancías vinculados a la actividad portuaria del Puerto de Los Mármoles, una de las principales infraestructuras logísticas de Lanzarote.

La mejora de este acceso resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que Arrecife concentra alrededor del 42 % de la población de la isla, lo que convierte sus principales entradas en puntos de elevada intensidad circulatoria durante buena parte del día.

Una infraestructura para mejorar la movilidad y la seguridad vial

Desde el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa se considera que esta actuación permitirá resolver uno de los principales puntos de congestión de la red viaria de la capital.

Según explicó el consejero Jacobo Medina, la nueva glorieta contribuirá a hacer más fluida la circulación, reforzará la conexión con la zona industrial y permitirá mejorar la seguridad para los miles de conductores que utilizan diariamente este tramo de la LZ-101.

La infraestructura se suma a otras actuaciones impulsadas por ambas administraciones para modernizar la red de carreteras insular y adaptarla al incremento del tráfico registrado en los últimos años.

Colaboración institucional para futuras mejoras viarias

El Ayuntamiento de Arrecife y el Cabildo destacan que este proyecto es un ejemplo de colaboración entre ambas administraciones para desarrollar infraestructuras consideradas estratégicas para la isla.

El objetivo común pasa por mejorar la movilidad, aumentar la seguridad vial y ofrecer soluciones a problemas históricos de circulación que afectan tanto a la capital como al conjunto de Lanzarote.

Una vez concluido el proceso de licitación y adjudicación de la primera fase, las administraciones podrán iniciar la ejecución de una obra que pretende transformar uno de los accesos más transitados de Arrecife y facilitar los desplazamientos diarios de residentes, trabajadores y visitantes.