Pesca anuncia una nueva patrullera y una aplicación para intensificar el control en la Reserva Marina de La Graciosa

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este martes el refuerzo de medios de vigilancia de la Reserva Marina de La Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote, así como una nueva aplicación de control.

Durante su visita en la tarde de este martes a la isla de La Graciosa, junto al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, el ministro ha informado de la incorporación de una nueva patrullera de última generación para "intensificar las labores de control frente al furtivismo y contribuir a la conservación de los recursos pesqueros".

Además en un encuentro con los pescadores de La Graciosa para conocer la situación del sector, sus necesidades y sus propuestas en relación a la gestión de la Reserva Marina de La Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote, Planas expuso que tanto el MAPA como el Gobierno de Canarias mantendrán el diálogo con el sector para resolver las dificultades que puedan surgir de la introducción también de una nueva aplicación de control, según ha informado la Consejería regional de Pesca en nota de prensa.

"Haremos cuantos cursos, formaciones o reuniones hagan falta para que una pesca artesanal, como la que se practica aquí, se pueda adaptar a esta situación; el tema no es insalvable, es un problema que nos han explicado con mucha claridad y he adquirido un compromiso para tratarlo", expuso.

Todo ello, matizó por su parte el consejero canario de Pesca, Narvay Quintero, para que los profesionales puedan realizar una gestión "más eficaz, sin convertirse en un obstáculo añadido para quienes desarrollan la actividad pesquera".

Y es que Quintero ha defendido la necesidad de "continuar avanzando en una gestión respaldada" por el conocimiento científico, así como por la experiencia diaria de los pescadores, además de reforzar los medios destinados al control y la vigilancia de estos espacios.

En este marco, indicó que desde la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias se trabaja en la ampliación de la red de Reservas Marinas de Interés Pesquero mediante el desarrollo de estudios y trabajos técnicos en La Gomera, Tenerife y en el espacio comprendido entre Fuerteventura y Lanzarote, en el entorno del islote de Lobos y el estrecho de La Bocayna.

La Reserva Marina de La Graciosa, la más extensa de España

La reunión de Planas y Quintero con los pescadores de La Graciosa se enmarca en los actos para conmemorar el aniversario de las Reservas Marinas de Interés Pesquero de Canarias. En el caso concreto de la Reserva de La Graciosa fue creada en 1995 y es la "más extensa" de Canarias y de España, con una superficie superior a las 70.700 hectáreas.

A ella se suman la Reserva Marina de Punta de La Restinga-Mar de Las Calmas, en El Hierro, que este año celebra su trigésimo aniversario, y la de La Palma, que cumple 25 años desde su creación.

Quintero ha subrayado que las reservas marinas constituyen una herramienta "esencial" para compatibilizar la recuperación de los recursos pesqueros con el mantenimiento de la actividad de la flota artesanal, incidiendo en la necesidad de que su gestión "continúe desarrollándose con la implicación directa del sector".

"Estos espacios nacieron del conocimiento, la iniciativa y el compromiso de los propios pescadores y pescadoras. Más de tres décadas después, han demostrado que proteger los recursos y garantizar la continuidad de la pesca artesanal son objetivos inseparables", señaló el consejero.

Además ha resaltado la colaboración que mantienen el Gobierno de Canarias y el MAPA en la gestión compartida de las reservas de La Graciosa y El Hierro, que comprenden aguas interiores y exteriores. En relación con ello, indicó que esta cooperación se articula mediante un convenio que contempla la aportación de infraestructuras, medios técnicos y personal especializado para las labores de control, vigilancia y seguimiento científico.

También dijo que los resultados obtenidos durante estas tres décadas muestran una "mayor abundancia y diversidad" de especies en el interior de las reservas que en las zonas no protegidas, ejemplares de mayor talla (la presencia de un mayor número de individuos adultos incrementa la capacidad reproductora de las poblaciones y favorece la regeneración natural de los recursos pesqueros) y mejores capturas por unidad de esfuerzo.

Estas circunstancias, añade, "reducen costes y favorecen" la rentabilidad de la actividad profesional.

También indicó que algunos de los puertos situados en el entorno de estos espacios han mantenido una "mayor estabilidad" de su flota, refiriéndose al de Órzola, en Lanzarote, frente a la "disminución general" de la flota canaria en las últimas décadas.

Quintero ha defendido que la experiencia de La Graciosa "demuestra que una reserva marina correctamente gestionada no constituye una limitación" para el sector, sino una "inversión en la continuidad" de la actividad pesquera, así como "en la conservación de los recursos y en las oportunidades" de quienes quieren incorporarse a la pesca.

Por su parte, el ministro Luis Planas ha expuesto que las reservas marinas constituyen un "instrumento magnífico" para la protección del medio marino "y, al mismo tiempo, para garantizar" que los pescadores puedan seguir desarrollando su actividad, especialmente en el caso de la pesca artesanal.

Preocupación por las nuevas obligaciones europeas

Por su parte, los profesionales del sector han trasladado al ministro y al consejero su preocupación por las nuevas obligaciones derivadas del Reglamento de Control Pesquero de la Unión Europea.

En relación con ello se han referido a la "necesidad de evitar que su aplicación incremente de forma desproporcionada" la carga burocrática de una flota artesanal formada mayoritariamente por embarcaciones de pequeña eslora y de adaptar las exigencias de control, registro y comunicación a la realidad de la pesca en Canarias.

Al respecto, Quintero señaló que el Gobierno de Canarias "continuará reivindicando una aplicación de la normativa que tenga en cuenta las singularidades" de la pesca artesanal de las islas.