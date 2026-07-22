Teguise vacía 86 pozos negros y fosas sépticas en La Graciosa para mejorar el saneamiento de Caleta del Sebo

El Ayuntamiento de Teguise continúa desarrollando el Plan de Saneamiento y Abastecimiento de La Graciosa con nuevas actuaciones destinadas a mejorar la gestión de las aguas residuales en Caleta del Sebo. Los trabajos, centrados en la limpieza y vaciado de pozos negros, fosas sépticas y depósitos estancos, persiguen reforzar las condiciones de salubridad del núcleo urbano y contribuir a la protección del entorno natural de la octava isla.

La actuación se enmarca en un programa financiado por el Gobierno de Canarias, que concedió una primera subvención de 200.000 euros para ejecutar el contrato actualmente en marcha. Según los datos facilitados por el Consistorio, hasta el momento ya se ha intervenido en 86 instalaciones, de las que se han retirado más de 700 metros cúbicos de aguas residuales y lodos sépticos.

Un servicio temporal hasta la llegada del nuevo sistema de saneamiento

El Ayuntamiento explica que estas labores continuarán realizándose de forma progresiva hasta que entre en funcionamiento el futuro sistema de saneamiento previsto para La Graciosa.

La actual red de infraestructuras de Caleta del Sebo presenta unas características específicas debido a la singularidad territorial de la isla y a su ubicación dentro de un espacio natural protegido. Por este motivo, la gestión de las aguas residuales requiere soluciones adaptadas mientras se desarrolla el proyecto definitivo de saneamiento.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, señala que esta actuación responde a la necesidad de preservar un entorno de elevado valor ambiental y de garantizar unas condiciones adecuadas para los residentes.

Olivia Duque, junto a un camión de vaciado de pozos negros en La Graciosa. / La Provincia

Según explica el Ayuntamiento, el objetivo final es dotar a Caleta del Sebo de una red de saneamiento estable y mejorar al mismo tiempo las infraestructuras de abastecimiento de agua, avanzando hacia un modelo más sostenible para la isla.

Las actuaciones continuarán según las necesidades de los vecinos

El Consistorio precisa que los trabajos de limpieza no se realizan de manera simultánea en todas las instalaciones, ya que el vaciado depende del estado y del nivel de ocupación de cada pozo negro, fosa séptica o depósito estanco.

Por este motivo, las intervenciones seguirán desarrollándose a demanda de los vecinos, permitiendo atender únicamente aquellos casos en los que resulte necesario realizar la extracción de residuos.

Además, todas las operaciones se coordinan con el Área de Medio Ambiente, con el fin de asegurar que las aguas residuales y los lodos sépticos sean gestionados conforme a la normativa y evitar cualquier posible afección al medio marino y a los espacios protegidos que rodean La Graciosa.

Nueva financiación para mantener el servicio

Con el propósito de garantizar la continuidad de estas actuaciones mientras se ejecuta el futuro sistema de saneamiento, el Ayuntamiento de Teguise ha recibido una segunda subvención de 200.000 euros concedida también por el Gobierno de Canarias.

Esta nueva financiación ha permitido sacar nuevamente a licitación el contrato para la limpieza y vaciado de pozos negros, fosas sépticas y depósitos estancos. En la actualidad, el procedimiento administrativo se encuentra pendiente de adjudicación.

Una vez formalizado el nuevo contrato, el servicio podrá mantenerse hasta la entrada en funcionamiento de la futura infraestructura de saneamiento de Caleta del Sebo, considerada una actuación estratégica para mejorar los servicios básicos de la isla y favorecer la protección de uno de los espacios naturales más singulares de Canarias.

La Graciosa forma parte del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, un espacio protegido cuya conservación condiciona el desarrollo de las infraestructuras públicas. Por ello, las administraciones insisten en la necesidad de compatibilizar la mejora de los servicios esenciales con la preservación de los valores ambientales que caracterizan a este enclave.

Visita de Manuel Miranda a La Graciosa

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, visita mañana, jueves 23 de julio a partir de las 10.45 horas, el Centro Cívico Inocencia Páez en la isla de La Graciosa, para informar y dar cuenta a los vecinos y comerciantes de la Isla sobre los avances en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas.

Miranda estará acompañado por la alcaldesa del municipio de Teguise, Olivia Duque; el consejero en materia hídrica del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Domingo Cejas; y el director general de Aguas del Gobierno de Canarias, José García Leal.