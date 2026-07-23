El alcalde de Arrecife reclama la sustitución urgente de una tubería tras la nueva avería con aguas fecales en Argana Alta

Una nueva avería en la red de impulsión del agua de saneamiento registrada durante la pasada madrugada de este jueves en la calle Tajaraste, esquina con Campoamor, en el barrio de Argana Alta (Arrecife), ha llevado al alcalde de la capital lanzaroteña, Yonathan de León, a reclamar al Consorcio del Agua de Lanzarote la sustitución inmediata de la infraestructura para evitar que se repitan este tipo de incidencias.

La rotura provocó una inundación con aguas fecales que afectó a varias viviendas de la zona, un episodio que se suma a otras averías registradas en este mismo punto durante los últimos tiempos.

El Ayuntamiento reclama una solución definitiva

Tras conocerse la incidencia, el alcalde aseguró haber solicitado de forma urgente al Consorcio del Agua, responsable del ciclo integral del agua en Lanzarote, la ejecución de las obras necesarias para sustituir la tubería afectada.

Según explicó a través de sus redes sociales, la conducción presenta problemas recurrentes y considera que la solución pasa por instalar una nueva tubería en el subsuelo que permita eliminar los problemas que, según afirma, se vienen produciendo en este sector de Argana Alta.

De León señaló que esta actuación es una petición que viene trasladando al Consorcio desde el inicio de su mandato como alcalde y sostuvo que la infraestructura actual requiere una renovación para evitar nuevas averías.

Publicación de Facebook sobre la rotura de tubería de aguas fecales en Argana Alta, en Arrecife.

Petición de apoyo para los vecinos afectados

El regidor también informó de que, durante la madrugada, mantuvo una conversación telefónica con el consejero del Consorcio del Agua para trasladarle la necesidad de actuar con rapidez ante la situación generada por la rotura.

Entre las medidas solicitadas, pidió que el Consorcio del Agua de Lanzarote facilite el realojo de las personas afectadas por la entrada de aguas fecales en sus viviendas y que impulse de forma inmediata las labores de limpieza y desinfección tanto de las casas como de los comercios perjudicados.

Géiser de aguas fecales en el barrio de Argana Alta, en Arrecife, en la madrugada del jueves 23 de julio de 2026 / La Provincia

Una infraestructura bajo la responsabilidad del Consorcio

El Ayuntamiento recuerda que la red de impulsión afectada forma parte de las infraestructuras cuya gestión corresponde al Consorcio del Agua de Lanzarote, entidad responsable del ciclo integral del agua en la isla.

La administración municipal insiste en la necesidad de ejecutar una actuación estructural que permita reducir el riesgo de nuevas incidencias y evitar que vecinos y negocios vuelvan a sufrir las consecuencias de este tipo de averías.