El Campus de Escultura de Lanzarote incorpora por primera vez a estudiantes de la Península

El Campus de Escultura de Lanzarote celebra este año una edición marcada por la apertura a nuevos participantes. En su quinta edición, la iniciativa incorpora por primera vez a alumnado procedente de la Península, concretamente de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que trabajará junto a estudiantes de la Universidad de La Laguna (ULL) en un proyecto artístico desarrollado en la isla.

La presentación del campus tuvo lugar el 22 de julio y contó con la participación de la presidenta de la Fundación Curbelo Santana, Rufina Santana, acompañada por representantes de instituciones académicas y administraciones públicas vinculadas a la cultura y la educación.

Un proyecto que amplía su alcance

Durante el acto, Rufina Santana destacó la incorporación de alumnado de fuera de Canarias como uno de los principales hitos de esta edición. Según explicó, la participación de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández supone un paso más en la evolución de un proyecto que, desde su creación, busca combinar formación, creación artística e intercambio de experiencias.

En la presentación también intervinieron el decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, Bernardo Candela; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé, Carmen Medina; y el consejero de Cultura y Territorio del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín.

Una nueva escultura para el parque de la Fundación

Como parte del programa del campus, el alumnado elaborará una obra escultórica utilizando elementos naturales. La pieza pasará a formar parte del parque escultórico de la Fundación Curbelo Santana, donde ya se exponen las cuatro creaciones realizadas en las anteriores ediciones.

Además del trabajo práctico, los participantes asistirán a distintas charlas y actividades formativas impartidas por profesionales especializados en escultura y otras disciplinas relacionadas con las artes plásticas.

El objetivo del campus es ofrecer un espacio donde la formación universitaria pueda complementarse con la experimentación artística en un entorno diferente al aula y en contacto directo con el paisaje de Lanzarote.

Reflexión sobre el poder a través del arte

Durante la presentación, los profesores José Luis Zurita e Itahisa Pérez Conesa, docentes de las facultades de Periodismo y Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, explicaron el planteamiento del proyecto que desarrollará el alumnado en esta edición.

La propuesta artística gira en torno a una cuestión de carácter social y ético: "hasta qué punto somos responsables del uso del poder", una reflexión que servirá como punto de partida para la creación de la obra colectiva que permanecerá en la Fundación.

Cultura, territorio y formación

En sus intervenciones, los representantes institucionales pusieron en valor el papel del campus como espacio de aprendizaje y creación.

El consejero de Cultura y Territorio del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín, destacó la estrecha relación entre el patrimonio cultural y el territorio insular, mientras que la concejala Carmen Medina subrayó la importancia de que el municipio de San Bartolomé siga acogiendo iniciativas culturales consolidadas.

Por su parte, Bernardo Candela resaltó que este tipo de actividades permiten reforzar la convivencia entre estudiantes y favorecen una formación práctica que complementa la enseñanza universitaria.

Jornada de puertas abiertas para cerrar el campus

La programación del V Campus de Escultura de Lanzarote concluirá el próximo 26 de julio con una jornada de puertas abiertas, en la que las personas interesadas podrán conocer el trabajo desarrollado durante la semana y acercarse al proceso creativo seguido por los participantes.

Con cinco ediciones celebradas, esta iniciativa continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre universidades, instituciones culturales y estudiantes de Bellas Artes, promoviendo la creación artística contemporánea y el intercambio de conocimientos en Lanzarote.