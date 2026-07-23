El Consorcio del Agua renueva la tubería de Argana Alta tras la avería que provocó una inundación de aguas residuales en Arrecife

La avería registrada durante la madrugada de este jueves en la red de saneamiento de Argana Alta, en Arrecife, ha llevado al Consorcio del Agua de Lanzarote a anunciar la renovación integral de la conducción afectada, una infraestructura considerada estratégica para el transporte de aguas residuales de buena parte de la isla. Mientras continúan los trabajos de reparación, el organismo ha asegurado que también está ejecutando una limpieza completa de todas las zonas afectadas por el vertido.

La incidencia se produjo en la calle Tajaraste, donde una rotura en la red de impulsión de aguas residuales provocó la salida de aguas fecales, que llegaron a afectar a la vía pública y a inmuebles próximos. El Consorcio sostiene que actuó de forma inmediata tras recibir el aviso y que mantiene abierto un amplio dispositivo técnico para devolver la normalidad al entorno.

Trabajos de reparación de la tubería de aguas residuales, este jueves, en la calle Campoamar, en Argana Alta, en Arrecife / La Provincia

La avería obligó a detener una estación de bombeo

Según la información facilitada por el Consorcio del Agua, el aviso fue recibido por el Servicio Integral del Agua pocos minutos antes de la una de la madrugada. Tras confirmar la incidencia, se activó el protocolo de actuación y alrededor de la 01:00 horas se procedió a detener la estación intermedia de bombeo que impulsa las aguas residuales hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Arrecife, situada junto a la carretera de San Bartolomé.

La conducción afectada tiene una especial relevancia dentro del sistema de saneamiento insular, ya que transporta las aguas residuales procedentes de todo el municipio de Arrecife y de Playa Honda. Ese elevado volumen de caudal y la presión con la que trabaja la infraestructura explican, según el organismo, la magnitud que alcanzó la avería.

La paralización temporal del bombeo permitió reducir la presión en la tubería, vaciarla y crear las condiciones necesarias para que los operarios pudieran intervenir con seguridad.

Trabajos durante toda la madrugada para contener la incidencia

Una vez asegurada la instalación, los equipos del área de Saneamiento comenzaron las labores de achique y limpieza de las aguas residuales acumuladas en la vía pública. Los trabajos se prolongaron durante toda la noche con el objetivo de minimizar las consecuencias de la avería y acelerar la recuperación de la normalidad.

El Consorcio explica que las condiciones meteorológicas también influyeron en la evolución de la incidencia. El viento del norte registrado durante la madrugada desplazó parte de la columna de agua hacia la azotea de un edificio situado al sur del punto de la rotura.

Ante esta situación, el dispositivo de limpieza fue ampliado desde primera hora de la mañana para actuar no solo sobre la calle afectada, sino también sobre las zonas comunes del edificio y un local comercial que resultaron alcanzados por las aguas.

Un operario limpia los restos de aguas fecales en Argana Alta, tras el reventón de una tubería en la calle Tajaraste con Campoamor, en Arrecife / La Provincia

Supervisión técnica sobre el terreno

Durante la mañana, el director gerente del Consorcio del Agua, acompañado por el responsable del Área del Servicio Integral del Agua y varios técnicos, se desplazó hasta Argana Alta para supervisar el desarrollo de las actuaciones.

La visita permitió comprobar la evolución de la reparación, mantener contacto con los vecinos afectados y coordinar las actuaciones con representantes del Ayuntamiento de Arrecife.

Mientras tanto, los operarios continuaban con la excavación necesaria para descubrir completamente la conducción y localizar con precisión el punto exacto de la rotura. Una vez ejecutada la reparación, será necesario esperar aproximadamente doce horas para que el material utilizado alcance el secado adecuado antes de volver a poner la tubería en funcionamiento.

La rotura confirma el deterioro de la infraestructura

Las primeras inspecciones realizadas sobre el terreno han determinado que la avería se produjo en un tramo diferente a los reparados en ocasiones anteriores.

Este dato, según el Consorcio, confirma que las intervenciones previas funcionaban correctamente, aunque evidencia el avanzado estado de deterioro del conjunto de esta conducción, cuya vida útil se considera prácticamente agotada.

Rotura de una tubería de aguas fecales en la calle Tajaraste, en el barrio de Argana Alta, en Arrecife / La Provincia

A raíz de esta situación, el presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, ha ordenado impulsar de forma inmediata la redacción del proyecto para sustituir completamente esta tubería.

La infraestructura está considerada estratégica porque forma parte del sistema principal de transporte de aguas residuales de la capital lanzaroteña y de Playa Honda, por lo que cualquier incidencia puede tener un impacto importante sobre el servicio.

Una solución provisional mientras llega la renovación definitiva

Además del proyecto de sustitución integral, los técnicos trabajan ya en una medida provisional que permita incrementar la seguridad de la red durante el tiempo que dure la tramitación y ejecución de la futura obra.

La propuesta contempla la instalación de una nueva conducción en paralelo que conecte con la EDAR de Arrecife y sirva de apoyo a la infraestructura actual hasta que la renovación definitiva esté finalizada.

Según manifestó Oswaldo Betancort, la avería pone de manifiesto que la conducción ha agotado su vida útil y hace necesaria una actuación estructural para garantizar un servicio más seguro y fiable.

En la misma línea, el consejero de Aguas, Domingo Cejas, destacó el trabajo desarrollado por los equipos técnicos durante toda la noche y señaló que, además de reparar la avería, el objetivo es garantizar la limpieza completa de todas las zonas afectadas y reforzar la seguridad de la instalación mientras se ejecuta la actuación definitiva.

Coordinación con el Ayuntamiento y la Policía Local

El Consorcio del Agua indicó que ha mantenido informado en todo momento al Ayuntamiento de Arrecife sobre la evolución de la incidencia y las actuaciones desarrolladas.

Asimismo, agradeció la colaboración prestada por la Policía Local de Arrecife, cuya intervención permitió facilitar el desarrollo de los trabajos y garantizar la seguridad tanto de los operarios como de los vecinos en la zona afectada.

La reparación de la avería continúa mientras el Consorcio avanza en la planificación de una solución estructural destinada a reducir el riesgo de nuevas incidencias en una de las principales conducciones de saneamiento de Lanzarote.