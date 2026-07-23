Lava Live Fest 2026 reúne a Juan Luis Guerra, Nicky Jam, Ana Mena y Nathy Peluso en Arrecife los días 24 y 25 de julio

El Lava Live Fest 2026 celebrará los próximos 24 y 25 de julio las dos últimas jornadas de su programación en Arrecife, consolidando una cita que alcanza su tercera edición consecutiva en la capital de Lanzarote. El festival volverá a instalarse en el Estadio Lava Live, ubicado junto al Cabildo de Lanzarote, donde el gran escenario acogerá a artistas de reconocido prestigio nacional e internacional.

La edición de este año ha distribuido su programación en cuatro jornadas musicales entre los meses de junio y julio y culminará el próximo fin de semana (24 y 25 de julio) con algunos de los nombres más conocidos del panorama latino, urbano y pop.

Juan Luis Guerra, Nicky Jam y Ana Mena encabezan el cartel

La organización ha confirmado un cartel que combina artistas consolidados con propuestas emergentes.

La programación del viernes 24 de julio estará encabezada por Juan Luis Guerra y contará además con las actuaciones de Ana Mena, Juanma Restrepo, Ventura, Malpeis y Renzzo El Selector.

Por su parte, el sábado 25 de julio será el turno de Nicky Jam, acompañado por Nathy Peluso, que presentará su Club Grasa DJ Set, además de Barry B, Rodrigo Fénix y Toni Bob.

Con esta propuesta, el festival apuesta por una programación que reúne diferentes estilos musicales, desde la bachata y el merengue hasta el pop, la música urbana y las sesiones de DJ. Además, habrá un espacio de gastronomía.

Entradas disponibles para el Lava Live Fest

La organización ha informado de que las entradas se encuentran a la venta para asistir a las jornadas del 24 y 25 de julio.

El recinto del festival volverá a ser el Estadio Lava Live, un espacio acondicionado para albergar un evento de gran formato en el que se espera la asistencia de miles de personas durante el fin de semana.

Un festival con medidas de accesibilidad e igualdad

Entre los servicios previstos para esta edición figura nuevamente el Punto Naranja, un espacio pensado para facilitar la participación de todas las personas asistentes.

Este servicio ofrecerá apoyo específico a personas con movilidad reducida, discapacidad intelectual o del desarrollo, discapacidad auditiva o visual, así como a quienes necesiten asistencia puntual durante el desarrollo del festival.

Asimismo, el recinto contará con un Punto Violeta, un recurso destinado a la prevención, información y atención ante posibles agresiones machistas. La organización señala que este espacio forma parte de su compromiso para favorecer un entorno seguro y libre de este tipo de conductas durante la celebración del evento.

Apoyo institucional a la cita musical

El Lava Live Fest 2026 cuenta con el patrocinio del Cabildo de Lanzarote, a través de SPEL-Turismo Lanzarote, además de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Arrecife y el Gobierno de Canarias. El festival también dispone de la colaboración de diferentes patrocinadores privados.

Con esta nueva edición, Arrecife volverá a acoger uno de los principales festivales musicales del verano en Lanzarote, una cita que reúne a artistas de proyección nacional e internacional y que incorpora servicios orientados a mejorar la accesibilidad y la seguridad de las personas asistentes.