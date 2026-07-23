Sanidad licita por más de 657.000 euros la ampliación del Consultorio Local de Tinajo

La Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha iniciado el proceso de contratación para ejecutar las obras de ampliación del Consultorio Local de Tinajo, una actuación que cuenta con un presupuesto base de 657.526,74 euros y que busca reforzar la capacidad asistencial de este centro de Atención Primaria.

La licitación fue publicada el 21 de julio en la Plataforma de Contratación del Sector Público y contempla un plazo de ejecución de cinco meses desde la firma del contrato. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 10 de agosto de 2026, a las 23:59 horas.

Un proyecto para responder al crecimiento de la población

La ampliación del consultorio pretende dar respuesta al incremento de la demanda sanitaria registrado en esta zona del municipio de Tinajo durante los últimos años, un crecimiento asociado a la evolución de la población adscrita a esta área de salud.

Según informa la Gerencia Sanitaria, el expediente de contratación sale nuevamente a licitación después de que el procedimiento inicial fuera revisado y corregido para continuar con su tramitación.

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado y por la vía ordinaria.

Nuevos espacios para mejorar la atención sanitaria

El proyecto contempla una ampliación de 131,42 metros cuadrados sobre la superficie construida del edificio actual.

Entre las actuaciones previstas destaca la creación de una nueva consulta de Medicina, una consulta de Enfermería y una sala polivalente destinada a ser utilizada por diferentes profesionales sanitarios, lo que permitirá mejorar la organización del centro y ampliar su capacidad de atención.

Con esta actuación, el Servicio Canario de la Salud busca adaptar las instalaciones a las necesidades actuales de la población y facilitar el desarrollo de la actividad asistencial.

Más de 6.600 personas tienen asignado este consultorio

El Consultorio Local de Tinajo pertenece a la Zona Básica de Salud de San Bartolomé y presta asistencia a 6.607 personas con tarjeta sanitaria individual.

De ellas, 863 corresponden a población infantil, mientras que el resto pertenece a población adulta.

Para atender esta demanda, el centro cuenta con un equipo formado por cuatro médicos de Medicina Familiar y Comunitaria, un pediatra, seis profesionales de Enfermería, un fisioterapeuta, una matrona, un Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), un trabajador social y tres auxiliares administrativos.

Cerca de 69.000 consultas durante 2025

La actividad asistencial desarrollada por el consultorio durante 2025 refleja el volumen de pacientes atendidos en este centro sanitario.

A lo largo del pasado año se realizaron 36.898 consultas de Medicina Familiar, además de 5.968 consultas de Pediatría.

El área de Enfermería registró 21.821 consultas, mientras que el servicio de Fisioterapia atendió 2.399 pacientes. Por su parte, la Matrona realizó 675 consultas y el Trabajador Social prestó atención en 754 ocasiones.