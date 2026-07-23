La UNED Lanzarote dona mobiliario escolar para centros educativos de los campamentos saharauis de Tinduf

La UNED Lanzarote ha realizado una donación de material escolar que será destinado a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), con el objetivo de contribuir a mejorar el equipamiento de los centros educativos de esta población. El traslado del mobiliario será coordinado por la Asociación La vida es Zuaina, entidad que se encargará de hacer llegar el material hasta los campamentos durante los próximos meses.

La iniciativa permitirá dar una segunda vida a equipamientos que ya habían completado su ciclo de uso en el centro universitario y que, tras ser sustituidos por nuevo mobiliario, podrán seguir utilizándose con fines educativos.

Mesas, pupitres, pizarras y monitores

La donación está compuesta por 40 mesas, 40 pupitres con pala, cinco pizarras de rotuladores y dos monitores, material que anteriormente formaba parte de las instalaciones de la universidad a distancia en Lanzarote.

Según ha informado la institución, estos recursos fueron reemplazados tras la renovación del equipamiento del centro, una actuación realizada gracias a una subvención concedida por el Cabildo de Lanzarote dentro del proyecto Mejora en equipamientos y adaptación tecnológica del centro asociado de la UNED de Lanzarote-Parador de Turismo.

Donación de sillas de la UNED de Lanzarote para los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia. / La Provincia

Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad en Destino de Lanzarote, correspondiente a la convocatoria extraordinaria de 2023, integrada en el Plan Territorial de Canarias y financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos de la Unión Europea-Next Generation EU.

Destino: los centros educativos de Rabuni

La Asociación La vida es Zuaina será la encargada de organizar el transporte del mobiliario hasta Argelia, donde está previsto que llegue durante el próximo mes de septiembre.

Una vez en destino, el material será distribuido para su utilización en los centros de educación secundaria de Rabuni, una de las localidades situadas en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf.

Con esta iniciativa se busca aprovechar recursos que todavía pueden seguir siendo útiles y contribuir a mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa en estos centros.

Reutilización de recursos con fines solidarios

La actuación combina la renovación de las instalaciones de la UNED Lanzarote con una acción de carácter solidario basada en la reutilización de mobiliario que continúa siendo funcional.

Este tipo de iniciativas favorecen un uso más eficiente de los recursos públicos y permiten que equipamientos sustituidos en centros educativos puedan seguir prestando servicio en otros lugares donde existe una mayor necesidad de material escolar.

La colaboración entre la UNED Lanzarote y la Asociación La vida es Zuaina facilitará que este equipamiento tenga una nueva utilidad en los campamentos saharauis, donde contribuirá a reforzar las condiciones de aprendizaje del alumnado.