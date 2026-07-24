Arrecife inicia nuevas obras de pluviales en la zona de Cuatro Esquinas y anuncia desvíos de tráfico desde el 27 de julio: las calles afectadas

El Ayuntamiento de Arrecife pondrá en marcha a partir del próximo lunes 27 de julio una nueva fase de las obras destinadas a mejorar la red de evacuación de aguas pluviales de la capital lanzaroteña. La actuación se desarrollará en el entorno de Cuatro Esquinas, uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico del municipio, por lo que será necesario establecer desvíos y restricciones a la circulación durante la ejecución de los trabajos.

Las obras afectarán al cruce donde confluyen las calles León y Castillo, Cienfuegos, Francos, Pérez Galdós y Jacinto Borges, una zona estratégica para la movilidad urbana y por la que cada día circulan numerosos vehículos.

El alcalde de Arrecife y responsable de la Concejalía de Obras Públicas, Yonathan de León, explicó que el inicio de estos trabajos se ha programado durante las semanas de verano al coincidir con un periodo de menor intensidad de tráfico, lo que permitirá reducir las afecciones a la circulación.

Mapa de los cambios en el tráfico en Arrecife en la zona de Cuatro Esquinas por las obras de canalización de las aguas pluviales / La Provincia

Minimizar las inundaciones en el centro de la ciudad

La intervención forma parte del plan municipal para ampliar la red de pluviales, una infraestructura de la que todavía carecen diversos puntos de Arrecife y cuya ausencia provoca problemas cuando se registran lluvias intensas.

Según el Ayuntamiento, las obras en Cuatro Esquinas son complementarias a las que ya se han venido ejecutando en la calle Jacinto Borges, junto al entorno del Charco de San Ginés, y permitirán mejorar la capacidad de evacuación del agua en una de las zonas más sensibles de la ciudad.

Entre las actuaciones previstas figura la instalación de nuevos imbornales, inexistentes hasta ahora en este enclave, así como la construcción subterránea de los espacios destinados a albergar bombas de impulsión, que facilitarán el drenaje del agua de lluvia cuando se produzcan episodios de precipitaciones intensas.

El Ayuntamiento recuerda que esta parte del centro histórico se encuentra prácticamente al nivel del mar. Antes de la construcción del paseo marítimo del Charco de San Ginés durante la década de 1980, las mareas alcanzaban el entorno de Cuatro Esquinas. Además, el agua procedente de calles situadas en cotas superiores, como las del barrio de El Lomo, termina concentrándose en este punto durante los temporales, incrementando el riesgo de inundaciones.

Las obras se ejecutan antes de las mareas de septiembre

Yonathan de León explicó que otro de los motivos para adelantar la actuación al verano es evitar que los trabajos coincidan con las conocidas mareas del Pino, que se producen habitualmente en septiembre y elevan el nivel del mar en la costa de Arrecife.

Estas condiciones podrían dificultar el desarrollo de las obras y aumentar la complejidad de la intervención en una zona especialmente expuesta a la influencia de las mareas.

Zona de Cuatro Esquinas junto al Charco de San Ginés, en Arrecife. / La Provincia

El alcalde reconoció que los trabajos pueden generar retenciones y molestias temporales para vecinos, comerciantes y conductores debido a la importancia del cruce, aunque pidió comprensión al considerar que se trata de una actuación necesaria para mejorar la seguridad y reducir los problemas derivados de las lluvias.

Casi cinco millones de euros para ampliar la red de pluviales

La actuación de Cuatro Esquinas forma parte de un plan más amplio impulsado por el Ayuntamiento para modernizar la red de drenaje de la ciudad.

Actualmente también se desarrollan obras en la Vía Medular, entre Puerto de Naos y León y Castillo, además de las ya ejecutadas en Jacinto Borges.

A estas actuaciones se sumarán próximamente los trabajos previstos por el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, que contemplan la instalación de nuevos imbornales en más de veinte calles de los barrios de Argana y Maneje.

En conjunto, la inversión destinada durante el actual mandato municipal a mejorar las infraestructuras de pluviales en Arrecife alcanza cerca de cinco millones de euros, según los datos facilitados por el Ayuntamiento.

Restricciones al tráfico y cambios en la circulación

El concejal de Movilidad y Transportes, Mario González Altube, informó de que los desvíos han sido planificados para coincidir con la finalización del reasfaltado de varias calles del barrio de El Lomo, lo que permitirá redistribuir el tráfico por itinerarios alternativos.

Durante el fin de semana previo al inicio de las obras se instalarán paneles y vallas informativas para avisar a los conductores de los cambios previstos.

A partir del lunes, las restricciones afectarán a las calles Cienfuegos, Francos, León y Castillo, Pérez Galdós, Gran Canaria y Jacinto Borges.

Asimismo, la Concejalía de Movilidad ha habilitado zonas específicas para la parada de taxis y espacios destinados a carga y descarga de mercancías, con el fin de reducir el impacto de las obras sobre la actividad comercial y el transporte urbano.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación, utilizar itinerarios alternativos siempre que sea posible y prestar atención a la señalización provisional instalada durante el desarrollo de las obras.