Arrecife reabre la calle Tajaraste tras reparar el Consorcio del Agua la octava avería de la tubería de saneamiento en Argana Alta

La calle Tajaraste, una de las principales vías del barrio de Argana Alta, en Arrecife, ha quedado reabierta al tráfico durante la tarde de este viernes 24 de julio después de que concluyeran los trabajos de reparación de una grave avería en la red de saneamiento gestionada por el Consorcio del Agua de Lanzarote.

La incidencia se produjo durante la madrugada del jueves, cuando una rotura en la tubería de impulsión de aguas residuales provocó un importante socavón en las inmediaciones del cruce entre las calles Campoamor y Tajaraste, junto al colegio de Argana Alta.

Tras completar la reparación de la conducción, los operarios procedieron al reasfaltado del tramo afectado. Una vez que el nuevo pavimento alcanzó las condiciones adecuadas, el Ayuntamiento autorizó la reapertura de la vía al tráfico.

La Provincia

Una tubería que ha registrado ocho averías en los últimos meses

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, realizó un seguimiento de los trabajos y volvió a reclamar una solución definitiva para una infraestructura que, según indicó, ha registrado ya ocho averías en los últimos meses.

El Ayuntamiento recuerda que la conducción afectada pertenece al Consorcio del Agua, organismo responsable de la gestión del ciclo integral del agua en Lanzarote, incluida la red de saneamiento.

Según expone el Consistorio, la tubería está construida en fibra y el propio Consorcio ha reconocido que se trata de una infraestructura obsoleta, motivo por el que el alcalde insiste desde el inicio de su mandato en la necesidad de sustituirla.

Rotura de tubería de aguas fecales en el cruce de las calles Tajaraste y Campoamor, en Argana Alta, en Arrecife / La Provincia

La propuesta municipal pasa por instalar una nueva conducción que discurra por un trazado exterior al barrio de Argana Alta, evitando así que futuras incidencias afecten a calles, viviendas y establecimientos comerciales.

Solicitan que la sustitución se tramite por la vía de urgencia

Tras esta nueva rotura, Yonathan de León ha solicitado al Consorcio del Agua que la renovación completa de la tubería se ejecute mediante el procedimiento de urgencia, al considerar que la reiteración de averías justifica acelerar la actuación.

El alcalde sostiene que este mecanismo ya se está utilizando en otras obras hidráulicas de la isla y considera que debería aplicarse también a esta infraestructura debido a los problemas que viene ocasionando de forma repetida.

El Ayuntamiento entiende que una intervención integral permitiría evitar nuevas roturas y reducir las molestias que soportan los vecinos de la zona cada vez que se produce una incidencia en la red.

Reparación de la tubería de aguas residuales, este jueves, en la calle Campoamar, en Argana Alta, en Arrecife / La Provincia

La avería provocó un gran socavón y vertidos de aguas residuales

La rotura registrada durante la madrugada tuvo consecuencias más allá del corte de tráfico.

El escape originó vertidos de aguas fecales que afectaron a la vía pública, así como a vecinos y comercios próximos al punto de la avería.

Tras la reparación de la conducción, se llevaron a cabo trabajos de limpieza, desinfección y acondicionamiento de las zonas afectadas, una actuación que el Ayuntamiento había solicitado al Consorcio del Agua para recuperar cuanto antes la normalidad.

Las cámaras de la Policía Local captaron el momento de la rotura

El Ayuntamiento informó también de que el sistema de videovigilancia de la Policía Local de Arrecife registró el momento en el que comenzó la avería.

Según los datos facilitados por el centro operativo policial, la rotura empezó a hacerse visible a las 00:35 horas del jueves.

Fueron los propios agentes de la Policía Local quienes detectaron la incidencia a través del sistema de cámaras, activando inmediatamente el dispositivo de asistencia a los vecinos y comunicando la situación al Consorcio del Agua para que iniciara los trabajos de reparación.

La presencia de este sistema de videovigilancia en Argana Alta permitió acelerar la respuesta de los servicios de emergencia y de los equipos técnicos encargados de solucionar la incidencia.

El Ayuntamiento insiste en renovar las infraestructuras hidráulicas

El alcalde de Arrecife reiteró que las continuas averías demuestran la necesidad de modernizar tanto la red de saneamiento como la red de abastecimiento de agua, dos infraestructuras que, según defiende el Ayuntamiento, requieren inversiones para garantizar un servicio adecuado y evitar nuevas incidencias.