El Cabildo de Lanzarote pide reforzar el servicio de taxi con licencias temporales este verano por parte de los ayuntamientos

El Cabildo de Lanzarote, a través de SPEL-Turismo Lanzarote, ha solicitado a los ayuntamientos de la isla que adopten medidas para reforzar el servicio de taxi durante los meses de mayor afluencia turística. La principal propuesta consiste en la concesión de licencias temporales de carácter mensual, con el objetivo de incrementar la oferta de vehículos y profesionales en aquellos momentos en los que la demanda supera la capacidad del servicio.

La institución insular considera que el incremento de visitantes registrado durante el verano está generando problemas de movilidad en diferentes municipios, especialmente en las zonas con mayor actividad turística, donde las esperas para conseguir un taxi se han convertido en una situación recurrente.

Según el Cabildo, esta circunstancia afecta tanto a los turistas como a los residentes, ya que dificulta los desplazamientos cotidianos y repercute en la percepción del destino por parte de quienes visitan la isla.

Las largas colas evidencian el aumento de la demanda

Uno de los ejemplos citados por la institución son las largas colas registradas en los últimos días en Marina Rubicón, en Playa Blanca, donde numerosos usuarios han tenido que esperar durante un tiempo considerable para acceder a un taxi.

El Cabildo señala que esta situación no es un hecho aislado y que comienza a repetirse en otros enclaves turísticos de Lanzarote, coincidiendo con uno de los periodos de mayor llegada de visitantes del año.

Los principales puntos donde se concentra la demanda suelen ser puertos deportivos, zonas hoteleras, centros comerciales, áreas de ocio y otros espacios de gran afluencia, donde la disponibilidad de vehículos resulta insuficiente en determinadas franjas horarias.

Licencias temporales como respuesta a la temporada alta

Ante este escenario, el Cabildo plantea que los ayuntamientos, como administraciones competentes en la gestión del servicio del taxi, estudien la posibilidad de conceder licencias temporales con una duración mensual.

La institución explica que esta fórmula cuenta con respaldo jurídico y permitiría incorporar nuevos vehículos únicamente durante los periodos de mayor demanda, sin necesidad de modificar de forma permanente el número de licencias municipales existentes.

De esta manera, el servicio podría adaptarse con mayor flexibilidad a situaciones estacionales, evitando que el incremento puntual de visitantes genere problemas de movilidad.

El Cabildo entiende que esta herramienta puede aplicarse especialmente en aquellos municipios donde se producen concentraciones temporales de usuarios durante el verano, permitiendo reforzar la capacidad de respuesta del transporte público.

Una medida que busca beneficiar a residentes y visitantes

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, reconoce el esfuerzo que está realizando el sector del taxi para atender el aumento de la demanda, aunque considera que la situación requiere la adopción de medidas adicionales por parte de las administraciones competentes.

Según indicó, los ayuntamientos disponen de mecanismos que permiten incrementar temporalmente el número de vehículos cuando las circunstancias lo aconsejan, por lo que ha solicitado que se analice su aplicación inmediata durante el verano, siempre mediante el diálogo con el sector y teniendo en cuenta la realidad de cada municipio.

Por su parte, el consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, recordó que la movilidad forma parte de la experiencia que perciben quienes visitan la isla. En este sentido, señaló que las largas esperas para conseguir un taxi en puertos deportivos, establecimientos hoteleros o zonas comerciales pueden afectar a la imagen del destino, además de repercutir directamente en la calidad de vida de la población residente.

Otras medidas para mejorar la movilidad

Además de las licencias temporales, el Cabildo propone estudiar otras iniciativas que permitan mejorar el funcionamiento del servicio durante la temporada alta.

Entre ellas figura la optimización de los recursos ya disponibles, una mayor coordinación entre administraciones y profesionales del sector y la puesta en marcha de cualquier medida que contribuya a aumentar la disponibilidad de taxis en los momentos de mayor demanda.

La institución insular subraya que el objetivo no es únicamente responder a las necesidades del turismo, sino también garantizar que los residentes dispongan de un servicio público eficiente durante todo el verano.

Asimismo, reitera su disposición a colaborar tanto con los ayuntamientos como con las asociaciones del sector para buscar soluciones que permitan adaptar el transporte público a la realidad actual de Lanzarote, manteniendo unos niveles adecuados de calidad y accesibilidad.

El servicio del taxi constituye uno de los principales medios de transporte público de la isla, especialmente para los desplazamientos entre zonas turísticas, alojamientos, puertos y aeropuertos. Por ello, las administraciones consideran prioritario anticiparse al incremento estacional de la demanda y evitar que las incidencias registradas en las últimas semanas se prolonguen durante el resto del verano.