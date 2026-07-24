El Cabildo de Lanzarote licita por más de 374.000 euros la mejora de la carretera entre Caleta de Caballo y Soo

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha abierto el proceso de licitación para ejecutar las obras de refuerzo del firme del Camino Hermanos Pinzones, la carretera que enlaza el final del núcleo de Caleta de Caballo, en el municipio de Teguise, con Soo. La actuación de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote busca mejorar el estado de una vía utilizada diariamente por residentes, trabajadores y usuarios que se desplazan entre ambas localidades.

El contrato ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y cuenta con un presupuesto de 374.880,75 euros, impuestos incluidos. La financiación procede del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y se gestiona a través del Área de Planificación y Coordinación de Proyectos del Cabildo.

Plano de la carretera a asfaltar entre Caleta Caballo y Soo, en el municipio de Teguise / La Provincia

Una actuación para mejorar la seguridad y la conectividad

La intervención responde al deterioro que presenta actualmente este tramo viario. Según la información facilitada por la institución insular, la carretera muestra un importante desgaste tanto en su estructura como en la superficie de rodadura, además de deficiencias en la señalización que afectan a las condiciones de seguridad para conductores y peatones.

El proyecto contempla varias actuaciones destinadas a recuperar la funcionalidad de la vía. Entre ellas figuran el fresado del pavimento existente, el reasfaltado mediante mezcla bituminosa en caliente, la renovación completa de la señalización horizontal y vertical y la limpieza y acondicionamiento de los márgenes, con el objetivo de mejorar el drenaje de las aguas pluviales y prolongar la vida útil de la carretera.

Jacobo Medina, consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, en la carretera entre Caleta de Caballo y Soo, en el municipio de Teguise / La Provincia

Este tipo de trabajos forma parte de las actuaciones habituales de conservación de la red insular de carreteras, especialmente en vías secundarias que desempeñan un papel relevante en la movilidad entre los diferentes núcleos de población.

Una carretera utilizada a diario

El presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, señaló que la actuación se enmarca en la estrategia de renovación de la red viaria insular, prestando especial atención a las carreteras de menor capacidad pero con un uso cotidiano por parte de la población.

Según explicó, el Camino Hermanos Pinzones constituye una conexión habitual entre Caleta de Caballo y Soo, siendo utilizado cada día por vecinos, trabajadores y también por personas que practican actividades deportivas en la zona.

Por su parte, la vicepresidenta y consejera responsable del Área de Planificación y Coordinación de Proyectos, María Jesús Tovar, destacó que la gestión de los fondos de desarrollo permite impulsar inversiones destinadas a mejorar las infraestructuras públicas y agilizar la ejecución de proyectos que repercuten en la movilidad y la seguridad vial.

Oswaldo Betancort y María Jesús Tovar, en el Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

El plazo para presentar ofertas finaliza el 13 de agosto

Las empresas interesadas en ejecutar las obras podrán presentar sus ofertas hasta las 10:00 horas del próximo 13 de agosto de 2026 a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Una vez adjudicado el contrato y firmada el acta de comprobación del replanteo, el plazo previsto para ejecutar los trabajos será de un mes, por lo que la intervención se desarrollará en un periodo relativamente corto con el objetivo de minimizar las afecciones al tráfico.