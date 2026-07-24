Cierran al baño la playa más próxima a La Mareta, en Costa Teguise, por contaminación bacteriana

La playa de El Ancla, situada en Costa Teguise a pocos metros de La Mareta, residencia de Patrimonio Nacional, está cerrada al baño desde el pasado miércoles, 22 de julio, después de que los controles de calidad del agua detectaran niveles elevados de la bacteria Escherichia coli (E. coli).

Así lo ha explicado este viernes la concejala de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Teguise, Rita Hernández, quien señaló que la prohibición del baño se mantiene desde el pasado miércoles y que la reapertura dependerá exclusivamente de los resultados de las nuevas analíticas realizadas por las autoridades sanitarias. Junto al acceso desde el túnel peatonal al Ancla ondea la bandera roja.

La Mareta ha sido utilizado en distintas ocasiones como lugar de descanso por autoridades del Estado, entre ellas el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, además de otros mandatarios, como los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, durante sus vacaciones. Si no hay cambios de última hora, Pedro Sánchez y su familia, llegarán a la isla la próxima semana y se hospedarán en La Mareta una vez más. Pese a su cercanía al Ancla, Sánchez no se baña en esa playa artificial (las mareas se llevaron la arena hace tiempo), sino delante de La Mareta, con acceso directo al mar.

Nuevos análisis para decidir la reapertura

Según indicó la edil, las muestras de agua reflejaron marcadores elevados de E. coli, un parámetro microbiológico que obliga a activar medidas preventivas para proteger la salud de los bañistas.

El protocolo establece que, tras detectarse una incidencia de este tipo, es necesario esperar entre 48 y 72 horas antes de realizar una nueva toma de muestras. Con los resultados de esas analíticas, la autoridad sanitaria determinará si la calidad del agua vuelve a cumplir los requisitos exigidos para permitir el baño.

El Ayuntamiento espera disponer de nuevos datos entre este viernes y el lunes. Hasta entonces, la playa permanecerá cerrada y no se levantará la restricción hasta que Salud Pública confirme que el agua reúne las condiciones adecuadas.

Qué significa la presencia de E. coli en el agua

La Escherichia coli es una bacteria utilizada como indicador de contaminación fecal en las aguas de baño. Su presencia por encima de los límites establecidos no implica necesariamente un riesgo grave, pero sí puede aumentar la probabilidad de sufrir problemas gastrointestinales, infecciones o irritaciones, especialmente en personas vulnerables.