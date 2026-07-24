Lanzarote lleva a la FAO la cocina nacida del jable y el volcán como ejemplo de patrimonio agrícola mundial

Lanzarote ha aprovechado un escenario internacional de primer nivel para dar a conocer el patrimonio agrícola y gastronómico que ha convertido a la isla en un referente mundial de adaptación al territorio. La presentación tuvo lugar en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma, durante la celebración de la 30ª sesión del Comité de Agricultura (COAG), principal órgano técnico del organismo internacional en materia agroalimentaria.

Bajo el título «Lanzarote, la cocina del ingenio: los sistemas agrícolas del jable y las arenas volcánicas (SIPAM)», la iniciativa permitió explicar cómo la población lanzaroteña ha sido capaz, durante generaciones, de convertir un territorio marcado por la escasez de agua, el viento y la actividad volcánica en un paisaje agrícola productivo y reconocido internacionalmente.

La acción fue coordinada por el Área de Promoción Económica del Cabildo de Lanzarote, a través de Saborea Lanzarote, junto con SPEL-Turismo Lanzarote y el Área de Medio Ambiente y Soberanía Alimentaria, responsable del seguimiento del reconocimiento SIPAM en la isla. Además, contó con el impulso de Turespaña, mediante la Oficina Española de Turismo en Roma, coincidiendo con una reunión internacional que congregó a representantes institucionales y especialistas en agricultura de numerosos países.

El reconocimiento como SIPAM sitúa a Lanzarote en la red mundial de la FAO

Uno de los ejes de la presentación fue el reconocimiento obtenido por Lanzarote en 2025, cuando la FAO declaró sus sistemas agrícolas del jable y de las arenas volcánicas como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).

Esta distinción incorpora a la isla a una red internacional formada por más de un centenar de territorios que conservan modelos agrícolas tradicionales considerados de valor excepcional por su capacidad para producir alimentos preservando la biodiversidad, el paisaje y los conocimientos transmitidos entre generaciones.

Lanzarote lleva a la FAO la cocina del jable y el volcán / La Provincia

En el caso lanzaroteño, la FAO reconoce especialmente la capacidad de sus agricultores para desarrollar técnicas adaptadas a unas condiciones climáticas extremadamente difíciles. La utilización del jable —la arena de origen marino transportada por el viento— y del picón o arena volcánica permite conservar la humedad del suelo, proteger los cultivos y aprovechar unos recursos naturales muy limitados.

Estos sistemas agrícolas constituyen uno de los elementos que definen el paisaje de Lanzarote y forman parte de la identidad de la isla desde hace siglos.

La agricultura como motor de identidad y desarrollo

Durante el acto, el presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, destacó que el reconocimiento concedido por la FAO supone mucho más que una distinción internacional.

Según explicó, representa también un compromiso con las generaciones de agricultores que han sabido transformar las limitaciones del territorio en conocimiento, innovación y oportunidades de desarrollo.

Betancort señaló que la estrategia impulsada por el Cabildo pretende reforzar el sector primario mediante la unión entre agricultura, gastronomía y turismo, favoreciendo la conservación del paisaje agrícola, impulsando el relevo generacional y aumentando el valor añadido de los productos locales para que una mayor parte de la riqueza generada por el turismo permanezca en la isla.

La FAO destaca la capacidad de adaptación de Lanzarote

La directora adjunta de la Oficina de Cambio Climático, Biodiversidad y Medio Ambiente de la FAO, Piedad Martín, puso de relieve que los sistemas SIPAM no son espacios congelados en el tiempo, sino modelos vivos que evolucionan y siguen produciendo alimentos mientras conservan el patrimonio cultural y ambiental.

En su intervención, destacó que Lanzarote constituye un ejemplo de adaptación al medio gracias a las soluciones desarrolladas por los agricultores para conservar la humedad del suelo, proteger las plantaciones frente al viento y mantener la producción agrícola en un territorio caracterizado por la aridez.

Por su parte, el representante permanente de España ante la FAO, Fernando Miranda Sotillo, subrayó que este reconocimiento internacional proyecta un sistema agrícola capaz de combinar tradición, innovación y una gestión eficiente de recursos especialmente escasos. También defendió la necesidad de apoyar económicamente a los agricultores y favorecer el relevo generacional para garantizar la continuidad de estos modelos.

Un patrimonio que va más allá de las técnicas agrícolas

El consejero del Área de Medio Ambiente y Soberanía Alimentaria del Cabildo, Samuel Martín, recordó que el reconocimiento no solo distingue unas determinadas formas de cultivo, sino una cultura vinculada a la tierra y al conocimiento acumulado durante generaciones.

Según explicó, conservar estos sistemas significa también proteger la biodiversidad agrícola, recuperar variedades locales y facilitar que las nuevas generaciones encuentren oportunidades profesionales en el sector primario.

Lanzarote lleva a la FAO la cocina del jable y el volcán / La Provincia

A su juicio, mantener vivo el modelo agrícola reconocido por la FAO supone reforzar la soberanía alimentaria de Lanzarote y La Graciosa, además de preservar una parte esencial de su patrimonio cultural.

La gastronomía, protagonista de la presentación internacional

Uno de los aspectos más destacados del encuentro celebrado en Roma fue la utilización de la gastronomía como herramienta para explicar el valor del patrimonio agrícola lanzaroteño.

La responsable de Divulgación y Promoción de la Oficina de Comunicación de la FAO, Clara Vélez Fraga, señaló que la cocina permite trasladar de forma sencilla conceptos relacionados con la agricultura, el medio ambiente y la biodiversidad a públicos muy diversos.

Según indicó, cada producto y cada receta reflejan una historia vinculada al paisaje, a las comunidades rurales y a la capacidad de adaptación de quienes trabajan la tierra. Además, destacó que este tipo de iniciativas ayudan a acercar el patrimonio agrícola mundial más allá de los ámbitos especializados.

Un menú elaborado con productos del territorio

La representación gastronómica estuvo a cargo de tres chefs de Lanzarote, que elaboraron un showcooking basado exclusivamente en productos vinculados al sistema agrícola reconocido por la FAO.

La degustación comenzó con elaboraciones tradicionales como papas arrugadas con mojo rojo y verde, batata del jable, además de una selección de quesos de cabra acompañados de confituras artesanales.

El menú continuó con propuestas como jurel marinado con escabeche de zanahoria del jable, tomate de Tinajo con carabinero de La Santa, sancocho canario con gofio amasado, escaldón elaborado con caldo de pescado de la Reserva Marina y caldo de millo.

La parte dulce reunió algunas de las elaboraciones más tradicionales de la cocina isleña, entre ellas frangollo, truchas de batata del jable, mantecados de gofio y bombones preparados con queso ahumado de cabra y sal de Janubio.

La propuesta gastronómica se completó con vinos de las bodegas El Grifo y La Geria, vermut elaborado en Lanzarote y una selección de cervezas artesanas producidas en la isla.

Saborea Lanzarote apuesta por dar valor al producto local

La consejera de Promoción Económica del Cabildo, Nori Machín, destacó que la presentación permitió demostrar que los productos lanzaroteños pueden competir en escenarios internacionales gracias a su calidad y al valor añadido que aporta su origen.

Explicó que el trabajo desarrollado por Saborea Lanzarote persigue fortalecer la relación entre agricultores, ganaderos, pescadores, industria agroalimentaria y restauración, favoreciendo nuevas oportunidades de comercialización y una mayor presencia de los productos locales en diferentes mercados.

Turismo y gastronomía como una misma experiencia

El consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, defendió que la gastronomía constituye una parte esencial de la experiencia turística y representa una forma de conocer el territorio, su paisaje y su cultura.

En su opinión, la denominada "cocina del ingenio" refleja el modelo turístico por el que apuesta la isla, basado en un mayor valor añadido, la sostenibilidad y la conexión entre el visitante y los productores locales.

Turespaña destaca el valor internacional de la gastronomía española

El consejero de Turismo de la Embajada de España en Italia y representante de Turespaña, Gonzalo Ceballos Watling, recordó que la gastronomía constituye uno de los principales activos de la promoción turística española en el exterior.

Según explicó, la presentación de Lanzarote forma parte de las acciones conjuntas impulsadas por Turespaña y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para dar a conocer los destinos españoles a través de sus productos, su patrimonio y las personas que los hacen posibles.

Asimismo, destacó la presencia de profesionales del sector turístico italiano, al considerar que este tipo de encuentros favorecen el posicionamiento internacional de los destinos y acercan su oferta a agentes especializados y prescriptores del mercado.

Con esta presentación en la sede de la FAO, Lanzarote proyecta internacionalmente un modelo en el que agricultura, paisaje, gastronomía, patrimonio y turismo aparecen estrechamente ligados. El reconocimiento como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial sitúa a la isla entre los territorios que mejor han sabido adaptar su producción agrícola a un entorno complejo, al tiempo que convierte su cocina en un vehículo para divulgar ese patrimonio y reforzar el valor de los productos locales en el ámbito internacional.