Lava Live Festival celebra su segundo fin de semana en Arrecife con Juan Luis Guerra, Ana Mena, Nicky Jam y gastronomía local

El Lava Live Festival afronta este viernes 24 y sábado 25 de julio su segundo gran fin de semana de programación en Arrecife con una propuesta que combina música en directo, gastronomía y espacios pensados para que el público disfrute de una experiencia completa. Tras el arranque del evento, el festival volverá a reunir a destacados artistas nacionales e internacionales en un recinto acondicionado junto a la costa de la capital lanzaroteña.

La organización ultima los preparativos para recibir a miles de asistentes en el denominado Estadio Lava Live, un espacio diseñado para acoger los conciertos y ofrecer diferentes servicios destinados a mejorar la estancia de los asistentes durante ambas jornadas.

Un recinto preparado para disfrutar de los conciertos

El recinto volverá a abrir sus puertas con diferentes áreas distribuidas para facilitar la movilidad y la comodidad del público. Entre ellas se encuentran zonas de descanso, espacios específicos para personas con movilidad reducida (PMR), áreas de restauración y lugares destinados al encuentro entre asistentes.

Además, el festival mantiene una zona frontstage, dirigida a quienes desean seguir las actuaciones desde las primeras filas, una opción habitual en este tipo de eventos musicales de gran formato.

La ubicación del recinto, junto al litoral de Arrecife, busca aprovechar el entorno para convertir la experiencia en algo más que una sucesión de conciertos, integrando también el ambiente propio de las noches de verano en la capital de Lanzarote.

Juan Luis Guerra y Nicky Jam encabezan el cartel del fin de semana

La programación reunirá estilos musicales muy diferentes con el objetivo de atraer a públicos de distintas edades.

La jornada del viernes 24 de julio estará liderada por Juan Luis Guerra, uno de los artistas más reconocidos de la música latina a nivel internacional. Compartirá escenario con Ana Mena, Juanma Restrepo, Ventura y Malpeis.

Al día siguiente, el sábado 25 de julio, el protagonismo recaerá en los sonidos urbanos y las tendencias actuales con las actuaciones de Nicky Jam, Nathy Peluso, que presentará su sesión Club Grasa DJ Set, además de Barry B, Rodrigo Fénix y Toni Bob.

Con esta combinación, el festival reúne artistas de amplia trayectoria junto a nuevas propuestas musicales, ofreciendo una programación que abarca diferentes géneros y generaciones.

La organización mantiene disponible toda la información sobre horarios, programación y ubicación del recinto a través de la página oficial del evento.

La gastronomía local vuelve a tener un papel destacado

Uno de los elementos que el festival vuelve a incorporar es su oferta gastronómica, con protagonismo para productos vinculados a Lanzarote y La Graciosa.

La propuesta culinaria contará nuevamente con la participación de BOKA, que ofrecerá distintas alternativas para quienes acudan a los conciertos durante ambas jornadas.

Como principal novedad de este segundo fin de semana, el festival incorpora una selección específica de productos dulces y salados sin gluten, ampliando las opciones disponibles para personas con necesidades alimentarias concretas.

Esta oferta pretende complementar la experiencia del público al tiempo que da visibilidad a empresas y productos del ámbito local, integrando la gastronomía como uno de los componentes del evento.

Escenario del Lava Live Fest en Arrecife / La Provincia

Un festival con impacto cultural y económico en Lanzarote

La organización destaca que la celebración del Lava Live Festival ha sido posible gracias a la colaboración de distintas entidades públicas y privadas que respaldan el desarrollo del proyecto.

Este tipo de eventos suele generar actividad en diferentes sectores de la economía insular, especialmente en ámbitos como la hostelería, el comercio, el transporte y el turismo, además de incrementar la programación cultural de la isla durante la temporada estival.

El apoyo institucional y la participación de empresas colaboradoras permiten afrontar la producción técnica y logística que requiere una cita musical de estas características.

A ello se suma la difusión realizada por medios de comunicación de ámbito local, regional y nacional, que contribuye a ampliar la proyección del festival más allá de Canarias.

Una comunidad digital que continúa creciendo

Más allá de la actividad sobre el escenario, el festival también ha incrementado su presencia en redes sociales durante las últimas semanas.

Según los datos facilitados por la organización, los perfiles oficiales del evento superan ya los 18.000 seguidores en Instagram, reflejando el crecimiento de la comunidad creada alrededor del festival.

La organización atribuye esta evolución tanto al atractivo del cartel artístico como a las iniciativas desarrolladas junto a distintos sectores de la sociedad lanzaroteña. Durante los últimos meses se han impulsado colaboraciones relacionadas con el deporte, la gastronomía, el comercio, la movilidad y diferentes colectivos locales, con el objetivo de reforzar la implicación de la población en el desarrollo del evento.

Estas acciones han contribuido a que el festival tenga presencia en distintos ámbitos de la vida social de la isla, generando participación y visibilidad en torno a la cita musical.

Últimas entradas a la venta

La organización mantiene abiertas las últimas ventas de entradas para los conciertos previstos este viernes y sábado.

Los pases pueden adquirirse tanto a través de la web oficial del Lava Live Festival como en distintos puntos físicos habilitados en Lanzarote, entre ellos el Centro Comercial Open Mall, la estación de servicio Disa Mozaga, en San Bartolomé, y la BP Valterra, en Arrecife.

Con este segundo fin de semana, el Lava Live Festival continúa desarrollando una programación que combina actuaciones de artistas internacionales con propuestas gastronómicas y servicios orientados a mejorar la experiencia del público, consolidando una de las principales citas musicales del verano en Lanzarote.