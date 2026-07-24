La Marina Rubicón 52 SUPER SERIES muestra a regatistas y armadores el patrimonio natural y gastronómico de Lanzarote

La Marina Rubicón 52 SUPER SERIES Sailing Week no solo reúne durante esta semana a algunos de los mejores equipos de vela del mundo, sino que también busca acercar a los participantes al patrimonio natural, cultural y gastronómico de Lanzarote.

Paralelamente a las pruebas deportivas celebradas en aguas del sur de la isla, la organización ha desarrollado un programa de actividades sociales pensado para que regatistas, armadores y miembros de los equipos conozcan algunos de los espacios más representativos del territorio lanzaroteño.

El objetivo de esta programación es complementar la competición con experiencias que permitan a los participantes descubrir el destino anfitrión más allá de las jornadas de regatas, favoreciendo además la convivencia entre los distintos equipos que forman parte del circuito internacional de la clase TP52.

Marina Rubicón acogió el encuentro entre las tripulaciones

Uno de los actos incluidos en este programa fue la tradicional Crew Party, celebrada el miércoles en Marina Rubicón, en Playa Blanca.

El encuentro reunió a regatistas, técnicos, personal de apoyo y miembros de la organización, que compartieron una velada después de la competición en un ambiente más distendido.

Regatistas y armadores de Marina Rubicón 52 SUPER SERIES Sailing Week disfrutan de Lanzarote / Almudena Cadalso/Doble Mirada/Nico Martínez/52 SUPER SERIES

La actividad contó con la colaboración de Primario Gastrobar y Magic Chapel, y permitió a los participantes intercambiar experiencias y reforzar la relación entre las diferentes tripulaciones que participan en el campeonato.

Además del componente social, la organización destaca que esta cita sirvió para poner en valor el entorno de Marina Rubicón, uno de los puertos deportivos de referencia en Canarias y sede del evento deportivo.

La Geria, protagonista de la recepción a los armadores

Otra de las actividades organizadas durante la semana fue la Owners Party, dirigida a los propietarios de las embarcaciones participantes.

En esta ocasión, el escenario elegido fue La Geria, uno de los paisajes más característicos de Lanzarote y reconocido por su singular sistema de cultivo de la vid sobre terreno volcánico.

Durante la visita, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca este espacio, considerado uno de los principales símbolos del paisaje lanzaroteño y de su tradición vitivinícola.

La organización destaca que la experiencia permitió acercar a los armadores a la relación existente entre el territorio, la actividad agrícola y la identidad de la isla, ofreciendo también una aproximación a su patrimonio enogastronómico.

La Geria constituye uno de los enclaves más visitados de Lanzarote y forma parte de un modelo agrícola adaptado a las condiciones volcánicas que ha convertido a la isla en un referente internacional por su paisaje y por la producción de vinos con denominación de origen.

Un campeonato con proyección internacional

La Marina Rubicón 52 SUPER SERIES Sailing Week se celebra entre los días 20 y 25 de julio y reúne en Lanzarote a algunos de los mejores regatistas, armadores y equipos profesionales del circuito internacional TP52, considerado uno de los campeonatos de vela más prestigiosos del mundo.

La competición sitúa durante varios días a la isla como punto de encuentro de la vela de alto nivel, atrayendo a deportistas, técnicos, equipos de organización y acompañantes procedentes de diferentes países.

El programa social desarrollado durante el campeonato pretende reforzar el vínculo entre el evento deportivo y el destino que lo acoge, ofreciendo una imagen más amplia de Lanzarote y de sus principales atractivos naturales, culturales y turísticos.