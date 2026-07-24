Puertos Canarios licita la construcción de nuevos aseos y vestuarios en el muelle de Puerto del Carmen en Lanzarote

El puerto de Puerto del Carmen, en el municipio de Tías, contará próximamente con un nuevo edificio de aseos y vestuarios destinado a reforzar los servicios disponibles para usuarios, profesionales del sector portuario y visitantes. La actuación ha sido sacada a licitación por Puertos Canarios, organismo público dependiente del Gobierno de Canarias, con el objetivo de modernizar esta infraestructura y adaptarla a las necesidades actuales.

El contrato contempla un presupuesto base de licitación de 235.819,20 euros, impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de cuatro meses una vez se inicien los trabajos. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 12 de agosto de 2026, después de que la licitación fuera publicada el pasado 23 de julio en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Con esta iniciativa, el ente público continúa desarrollando actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de los servicios en los puertos de titularidad autonómica repartidos por el archipiélago.

Un edificio accesible y adaptado a las necesidades del puerto

El proyecto prevé la construcción de un inmueble de aproximadamente 80 metros cuadrados, diseñado para ofrecer unas instalaciones funcionales y adaptadas tanto a las personas que trabajan diariamente en el puerto como a quienes hacen uso de estas instalaciones por motivos profesionales, deportivos o turísticos.

El edificio dispondrá de aseos y vestuarios independientes para hombres y mujeres, además de incorporar un aseo adaptado para personas con movilidad reducida, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad.

La actuación pretende cubrir una necesidad detectada en este enclave portuario, que concentra una intensa actividad vinculada a la pesca, la náutica recreativa y el turismo, especialmente durante los meses de mayor afluencia de visitantes.

Materiales pensados para un entorno marítimo

El diseño del nuevo edificio incorpora soluciones constructivas específicas para soportar las condiciones propias de un entorno costero, donde la exposición al viento, la humedad y la salinidad exige materiales resistentes y de bajo mantenimiento.

Entre las características previstas destacan el revestimiento exterior con piedra basáltica, pavimentos y revestimientos cerámicos de alta durabilidad, así como sistemas de aislamiento térmico destinados a mejorar la eficiencia energética y aumentar el confort interior de las instalaciones.

Estas medidas buscan prolongar la vida útil del edificio y reducir los costes de conservación, al tiempo que se integra arquitectónicamente en el entorno portuario.

Una actuación centrada en mejorar la atención a los usuarios

El director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, explicó que esta actuación responde a una necesidad concreta detectada en el puerto de Puerto del Carmen.

Según indicó, la construcción del nuevo edificio permitirá ofrecer espacios más cómodos y adecuados para quienes utilizan habitualmente estas instalaciones, ya sean trabajadores del puerto, profesionales del sector o visitantes.

Moreno destacó además que la modernización de la red portuaria autonómica no se limita únicamente a grandes infraestructuras, sino que también incluye actuaciones dirigidas a mejorar los servicios básicos que reciben los usuarios en su día a día.

En este sentido, subrayó que este tipo de intervenciones contribuyen a incrementar la calidad del servicio y la funcionalidad de los puertos gestionados por la comunidad autónoma.

Modernización de la red de puertos autonómicos

La construcción de este edificio forma parte de la estrategia de Puertos Canarios para actualizar las infraestructuras de los puertos de titularidad autonómica y adaptarlas a las necesidades actuales.

Además de las inversiones en obras de mayor envergadura, el organismo impulsa actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad, la comodidad de los usuarios y la calidad de los espacios públicos vinculados a la actividad portuaria.

El puerto de Puerto del Carmen constituye uno de los principales enclaves marítimos de Lanzarote, tanto por su actividad pesquera como por su uso recreativo y turístico. Desde estas instalaciones operan embarcaciones profesionales, barcos de excursiones marítimas y actividades relacionadas con los deportes náuticos, lo que genera un flujo constante de usuarios durante buena parte del año.

La mejora de sus servicios complementarios busca responder a esa demanda creciente y ofrecer unas instalaciones acordes con el volumen de actividad que registra el puerto.

Las empresas podrán presentar ofertas hasta el 12 de agosto

Las empresas interesadas en ejecutar las obras disponen de plazo hasta el 12 de agosto de 2026 para presentar sus propuestas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Una vez adjudicado el contrato y formalizado el inicio de las obras, el plazo previsto para finalizar la construcción será de cuatro meses.

Puertos Canarios, que opera bajo la denominación Ecopuertos Autonómicos de Canarias, está adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y gestiona la red de puertos de competencia autonómica, desarrollando actuaciones destinadas a mejorar las infraestructuras y los servicios que prestan estas instalaciones en las distintas islas.