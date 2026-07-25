Lava Live Festival vive una noche mágica gracias a la elegancia y la música eterna de Juan Luis Guerra

Hay artistas capaces de llenar un escenario y otros que convierten cada concierto en un lugar distinto, dejando una huella imborrable allí donde actúan. Juan Luis Guerra pertenece a estos últimos.

Su concierto fue mucho más que una sucesión de canciones universalmente conocidas. Fue una celebración compartida alrededor del merengue, la bachata, el romanticismo de sus letras y una forma de entender la música basada en la excelencia, la sensibilidad y el respeto por el público y los valores humanos.

Con constantes guiños a los numerosos países latinoamericanos representados entre los asistentes, Juan Luis Guerra conectó con una audiencia multicultural que encontró en su música un lenguaje común. República Dominicana, Venezuela, Colombia y muchas otras nacionalidades se hicieron sentir desde distintos puntos del recinto, reflejo también de la diversidad que caracteriza a Lanzarote.

Elegante en cada gesto, cercano en su manera de dirigirse al público y acompañado por una banda de extraordinario nivel, Juan Luis Guerra volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes de la música en español. Su voz, su clase y su calidad interpretativa permanecen intactas. Como sus bachatas, sus merengues y sus letras, su obra no pasa de moda: forma parte de un patrimonio emocional que continúa levantando pasiones varias décadas después.

El despliegue instrumental de su banda estuvo acompañado por una producción técnica y audiovisual de primer nivel. La iluminación, las imágenes y el sonido se integraron con precisión en cada interpretación, arropando un repertorio de canciones míticas que el público reconocía y cantaba desde sus primeros acordes.

El concierto desembocó en un final apoteósico, festivo y cargado de complicidad. Miles de personas cantaron y bailaron «La Bilirrubina» en un último estallido de alegría colectiva, antes de que el artista se despidiera con un guiño que provocó las sonrisas y los aplausos de todo el estadio: «¡Gracias, Lanzarote!».

Una tarde construida de cero a cien

La jornada había comenzado varias horas antes con la actuación de Ventura, encargado de abrir la programación y marcar los primeros compases de una tarde que fue creciendo progresivamente hasta alcanzar su punto culminante con Juan Luis Guerra. A continuación, Malpais aportó su riqueza instrumental, su identidad isleña y un sonido bailable que conectó con el público desde el escenario y que fue muy aplaudido por el público local.

El Estadio Lava Live fue llenándose poco a poco mientras se sucedían las actuaciones de Juanma Restrepo y Ana Mena, con propuestas musicales diferentes y una energía cada vez mayor.

Ana Mena desplegó, por primera vez en la isla, una puesta en escena dinámica, visual y perfectamente coreografiada, combinando baile, fuerza escénica y una sucesión de canciones que el público acompañó desde los primeros compases. La artista malagueña llegó además a Lava Live Festival en uno de los momentos más destacados de su carrera, impulsada por el éxito de «Pa ti toa», su colaboración con Lola Índigo, convertida ya en una de las canciones del verano.

Apenas unos días antes, ambas artistas habían interpretado el tema en Cibeles durante la multitudinaria celebración de la selección española tras conquistar el Mundial, una actuación que reforzó todavía más la proyección del sencillo. En el Estadio Lava Live, Ana Mena confirmó ese excelente momento artístico con un espectáculo potente, cercano y de gran impacto visual, capaz de conectar con públicos de distintas edades.

Entre concierto y concierto, DJ Renzo El Selector mantuvo vivo el ambiente y arrancó nuevos pasos de baile para que el ritmo no decayera en ningún momento, dentro de una programación de Lava Live Festival diseñada para avanzar con una cadencia perfecta hasta el gran concierto de la noche.

Fue una tarde concebida con una cadencia perfectamente medida, de cero a cien, en la que cada actuación formó parte de una experiencia global. Esa es precisamente una de las principales apuestas de Lava Live Festival: que el público comience a disfrutar desde el instante en el que atraviesa el arco de acceso y da su primer paso dentro del recinto.

Mucho más que música

El Estadio Lava Live volvió a demostrar que el festival no se limita a lo que sucede sobre el escenario. Juegos, propuestas de entretenimiento, lectura de tarot, beauty, zonas para descansar o compartir una conversación alrededor de una mesa y distintos espacios gastronómicos acompañaron al público durante toda la jornada.

Entre las novedades de esta edición destacó Boka, la nueva apuesta gastronómica dirigida por el chef Germán Blanco. Una propuesta elaborada con producto local, sabores cuidados y platos pensados para "chuparse los dedos" reponer fuerzas sin abandonar la experiencia del festival. A lo que se sumó también una caseta especial con las "Cositas dulces! de Vanessa Lizarte, una marca 100% sin gluten, para que cada vez más personas puedan disfrutar del Lava Live festival sin preocupaciones.

La respuesta del público, el buen ambiente y la conexión entre artistas y asistentes hicieron el resto. Hubo baile, romanticismo, diversión y una sensación de celebración compartida que alcanzó su máxima expresión durante el concierto de Juan Luis Guerra.

La primera jornada de este segundo fin de semana confirmó la capacidad de Lava Live Festival para reunir sobre un mismo escenario talento canario, figuras nacionales y grandes iconos internacionales, integrándolos dentro de una propuesta que cuida tanto la programación musical como todo lo que sucede alrededor de ella.

Grupo TecnoSound y Preventos Media volvieron a conseguir que el Estadio Lava Live se transformara durante unas horas. La música, la producción, la participación del público y una atmósfera difícil de describir con palabras hicieron posible una noche cargada de magia.

La última gran noche de Lava Live Festival

Después de esta primera jornada, el Estadio Lava Live volverá a abrir sus puertas este sábado para recibir nada más y nada menos que a Nicky Jam, Nathy Peluso, que presentará su sesión Club Grasa, Barry B, Rodrigo Fénix y Toni Bob, en el cierre definitivo de esta primera edición del festival.

Aún quedan entradas disponibles a través de la web oficial de Lava Live Festival, lavalivefestival.com y puntos de venta físico, como el Centro Comercial Open Mall, las gasolineras Disa Mozaga, en San Bartolomé, y la BP Valterra, en Arrecife. La última oportunidad que tiene Lanzarote de volver a sentir y vivir ese subidón que sólo proporciona la buena música en directo. Todo ello desde Arrecife, la capital de la Isla, en un recinto situado junto al mar y acompañado por una brisa que este viernes ayudó a suavizar las temperaturas veraniegas y terminó formando parte, de manera amable, de una noche en la que el viento respetó la música y la magia del espectáculo.

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Lava Live Festival 2026 cuenta con el patrocinio del Cabildo de Lanzarote, a través de SPEL-Turismo Lanzarote, los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Arrecife, Turismo de Canarias, Gobierno de Canarias y Juventud Canaria, y la colaboración de patrocinadores privados, con marcas destacadas como Grupo Renault Juan Toledo, Mahou, Coca-Cola Europacific Partners, Iberia Express, CICAR, HiperDino, Rosa Group Lanzarote, Plus Fariones Hotels & Apartments, Sam Parfums, Kokoxili Sushi & Asiático, Chacón, Arehucas, Baleària Canarias, Villa Tinguatón, Miterra FM, Salinas de Janubio, Aloe Plus Lanzarote, Viajes Timanfaya, Ahoraluz, Transportes Martac, Open Mall Lanzarote, Grupo Óscar, IQOS, VIPO, BP, Pringles, Club La Santa Vuelta Ciclista a Lanzarote y Aylanz.