Nathy Peluso y Nicky Jam ponen el broche final a Lava Live Festival en Lanzarote

«Cuando uno tiene un sueño, vale más que cualquier tesoro». La frase de Nicky Jam resume el espíritu con el que Lava Live Festival cerró este sábado su segunda noche y puso el broche final a su tercera edición en Arrecife: convertir una idea ambiciosa en un festival capaz de reunir en Lanzarote a grandes nombres de la música nacional e internacional.

El Estadio Lava Live volvió a encenderse para una jornada con marcado carácter urbano, protagonizada por Nathy Peluso y Nicky Jam, dos de los grandes reclamos del cartel. Una noche concebida para celebrar la música en directo y despedir una edición que durante este verano ha reunido en la capital lanzaroteña diferentes estilos, generaciones y públicos.

Nathy Peluso presentó su Club Grasa DJ Set, una propuesta concebida para el baile con la que trasladó al escenario la energía de su universo musical. Su presencia fue uno de los momentos más esperados de la jornada y reforzó la diversidad artística de un festival que desde su nacimiento ha apostado por combinar grandes nombres con distintos géneros y formas de entender la música.

La noche alcanzó otro de sus puntos álgidos con Nicky Jam, uno de los artistas que han contribuido decisivamente a internacionalizar el reguetón y la música latina. El estadounidense de origen puertorriqueño desplegó un repertorio ligado a una trayectoria de más de dos décadas y conectó desde los primeros temas con un público entregado que convirtió el recinto en una gran pista de baile.

Una experiencia más allá del escenario

Desde las primeras horas, la música volvió a ser el hilo conductor de una experiencia que trasciende los conciertos. Además de artistas como Barry B, Rodrigo Fénix y Toni Bob, que completaron la programación de una jornada que mantuvo el ritmo y la intensidad hasta el cierre, el público disfrutó de los diferentes espacios creados dentro del Estadio Lava Live, situado junto al Cabildo de Lanzarote y en primera línea de la costa de Arrecife, con zonas de descanso y ocio concebidas para completar la estancia en el recinto.

A ello se sumó una cuidada apuesta gastronómica de producto local y kilómetro cero de la mano de BOKA y del chef Germán Blanco, reforzando el vínculo del festival con Lanzarote también a través de sus sabores. Como novedad en este segundo fin de semana, la oferta incorporó además Cositas Dulces sin gluten, ampliando las alternativas gastronómicas disponibles para el público.

Un festival posible gracias a muchas manos

Con el cierre de esta tercera edición, la productora ha querido poner el foco también en todas las personas, empresas e instituciones que han contribuido a hacer realidad el proyecto.

"En nombre de Grupo TSC y Preventos Media queremos agradecer el respaldo y la colaboración de todas las entidades públicas y privadas que han creído en Lava Live Festival desde el principio. También queremos felicitar a todo el equipo por el enorme esfuerzo realizado para sacar adelante un proyecto de esta dimensión y reconocer a cada una de las personas que lo han hecho posible: producción, montaje, técnicos, seguridad, limpieza, accesos, restauración, logística, servicios, marketing y comunicación, y todos los profesionales que trabajan antes, durante y después de cada jornada. Un festival no es solo lo que sucede sobre el escenario; detrás hay muchísimas personas trabajando para que todo funcione y para que el público pueda disfrutar de la experiencia", señala Eduardo Ferrer como CEO del Grupo TSC Canarias.

Lava Live Festival 2026 ha contado con el patrocinio del Cabildo de Lanzarote, a través de SPEL-Turismo Lanzarote, los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Arrecife, Turismo de Canarias, Gobierno de Canarias y Juventud Canaria, y la colaboración de patrocinadores privados, con marcas destacadas como Grupo Renault Juan Toledo, Mahou, Coca-Cola Europacific Partners, Iberia Express, CICAR, HiperDino, Rosa Group Lanzarote, Plus Fariones Hotels & Apartments, Sam Parfums, Kokoxili Sushi & Asiático, Chacón, Arehucas, Baleària Canarias, Villa Tinguatón, Miterra FM, Salinas de Janubio, Aloe Plus Lanzarote, Viajes Timanfaya, Ahoraluz, Transportes Martac, Open Mall Lanzarote, Grupo Óscar, IQOS, VIPO, BP, Pringles, Club La Santa Vuelta Ciclista a Lanzarote y Aylanz.

Una tercera edición que deja huella

Lava Live Festival cierra así su tercera edición después de un verano en el que Arrecife se ha convertido en punto de encuentro de artistas, estilos y generaciones. Del pop y el rock a los sonidos latinos y la música urbana, el proyecto ha apostado por un cartel transversal y por una experiencia capaz de conectar la música con la gastronomía, el deporte y diferentes ámbitos de la sociedad lanzaroteña.

A esta dimensión presencial se ha sumado una intensa actividad social y digital, que ha permitido ampliar la comunidad creada alrededor de Lava y proyectar el festival más allá de los límites del recinto.

El próximo sueño ya tiene fecha

Noticias relacionadas

Con el buen sabor de boca de esta convocatoria cultural de 2026, Grupo TSC y Preventos Media ya miran hacia el futuro con un nuevo reto: volver a hacer de Lanzarote un gran punto de encuentro para la música en 2027. La próxima cita de Lava Live Festival apunta a los días 11 y 12 de junio y 30 y 31 de julio de 2027, con la voluntad de seguir creciendo, consolidar el proyecto y elevar aún más la ambición artística del festival, porque como recordó Nicky Jam, «cuando uno tiene un sueño, vale más que cualquier tesoro».