Santa Bárbara: ni Histora ni Piratería

La formación insularista pone el foco en el Castillo de Santa Bárbara, uno de los enclaves patrimoniales más importantes de Lanzarote, además de estar considerado Bien de Interés Cultural (BIC). Más de un año después de que el Ayuntamiento de Teguise anunciara su reapertura y su transformación en el futuro Museo de Historia de Teguise, según Jonás Álvarez, concejal y portavoz de esta formación, la realidad que encuentra hoy cualquiera que quiera acercarse al castillo dista mucho de aquella promesa: un edificio completamente vacío, problemas en las instalaciones eléctricas, un generador de gasolina, deficiencias de seguridad y un evidente deterioro exterior.

Desde Primero Teguise consideran que la situación del Castillo refleja la misma falta de planificación y mantenimiento que vienen denunciando en otros servicios municipales, pero con un agravante: en este caso no se trata de cualquier instalación pública, sino del principal referente histórico y patrimonial del municipio.

«Nos dijeron que el Castillo estaba en plena transformación. Un año y medio después, la única transformación visible es que hemos pasado de tener un museo a tener un edificio vacío alimentado por un motor de gasolina», lamenta Álvarez, quien recuerda que en febrero de 2025 el Ayuntamiento anunció que el Castillo dejaría atrás el antiguo Museo de la Piratería para convertirse en el futuro Museo de Historia de Teguise. Sin embargo, esa transformación nunca llegó a materializarse. Hoy el edificio permanece completamente vacío, mientras la página web del antiguo Museo de la Piratería continúa activa y los carteles informativos que conducen hasta el monumento siguen anunciando un museo que ya no existe.

«Muchos visitantes suben hasta el Guanapay esperando conocer el Museo de la Piratería y lo único que encuentran son paredes vacías. Lo único que queda del antiguo museo es el cartel de la carretera. Dentro ya no hay piratas, ni historia, ni contenido, critica Álvarez. La preocupación de Primero Teguise va mucho más allá del vacío del castillo. Durante la visita realizada al reciento, la formación comprobó que el suministro eléctrico depende actualmente de un generador de gasolina instalado junto al edificio, funcionando de forma continua y generando un fuerte ruido que rompe por completo la experiencia de quienes visitan el recinto. A ello se suma la existencia de cableado y conexiones eléctricas visibles, así como varias cajas de registro sin tapas de protección en distintas zonas del castillo, especialmente en la parte superior del recinto, una situación que, a juicio del partido, requiere una actuación inmediata por motivos de seguridad.

«Este generador está funcionando desde hace año y medio. Tiempo de sobra para una planificación eléctrica y poder tener una instalación en condiciones. Si realmente existen problemas para ejecutar la acometida definitiva, el Ayuntamiento debería estar reclamando diariamente una solución a la compañía eléctrica. Lo que no puede hacer es acostumbrarse a vivir de forma provisional, aunque ¿se debe seguir llamando provisional a algo que lleva ya va para dos años funcionando de esa forma?”, expone Jonás Álvarez.

El deterioro también resulta evidente en el exterior del castillo. Las fachadas presentan numerosas inscripciones realizadas por visitantes arañando el revestimiento con piedras, unas marcas que llevan años visibles sin que se haya ejecutado ninguna restauración o mantenimiento para recuperar la imagen del monumento.

«Da la sensación de que el patrimonio histórico solo preocupa el día que se hace la foto de la reapertura. Después vuelve el silencio, el abandono y la improvisación. Resulta difícil entender cómo el Ayuntamiento mantiene activa la web del antiguo Museo de la Piratería y continúa anunciándolo cuando el edificio lleva años completamente vacío. ¿Cómo es posible que el principal monumento histórico del municipio tenga peor imagen que muchos edificios municipales de uso diario?», añade el portavoz de Primero Teguise.

La formación municipalista también muestra su preocupación por los cierres ocasionales del castillo sin previo aviso cuando se producen incidencias organizativas o de personal, una situación que, según consideran, tampoco resulta aceptable en el principal recurso patrimonial del municipio y que perjudica tanto a residentes como a visitantes. Desde Primero Teguise insisten en que la solución pasa por dejar de improvisar y abordar una recuperación integral del Castillo de Santa Bárbara.

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Entre las medidas que proponen se encuentran la ejecución definitiva de una acometida eléctrica segura, la eliminación inmediata de cualquier riesgo derivado de instalaciones provisionales, un plan de restauración y limpieza de las fachadas, la puesta en marcha de un verdadero proyecto museístico para el edificio y la garantía de una apertura estable que ofrezca seguridad y calidad a quienes visitan el monumento. «Absolutamente todo en nuestro municipio necesita gestión, inversión y respeto», apunta Jonás Álvarez.