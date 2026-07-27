Cinco años de cárcel para una mujer que intentó matar a su pareja en Lanzarote
La condenada, que se declaró culpable, apuñaló a su pareja en el pecho en Costa Teguise, causándole una herida grave que requirió cirugía de urgencia
La Audiencia de Las Palmas ha condenado a cinco años de cárcel por homicidio en grado de tentativa a una mujer que intentó matar a su pareja en Lanzarote, apuñalándolo con un cuchillo en la zona izquierda del pecho.
La sentencia se dicta con carácter firme, en vista de que la procesada se confesó culpable de los hechos durante el juicio y se mostró conforme con la condena que se solicitaba contra ella.
Los hechos ocurrieron el 10 de noviembre de 2024 en la vivienda que la acusa compartía con su pareja en Costa Teguise (Lanzarote).
La mujer tenía antecedentes por violencia doméstica
El agredido sufrió una herida penetrante que le provocó un neumotórax, por el que le operaron de urgencia.
La mujer, que tenía ya una condena anterior por lesiones en el ámbito familiar, tendrá que indemnizar a la víctima con 3.490 euros por los 53 días que tardaron en curar sus heridas y con otros 1.955 euros por las secuelas que le dejado la puñalada.
- El refugio de Sara Carbonero (42 años) en Canarias: playas volcánicas y mucha calma
- Lava Live Festival celebra su segundo fin de semana en Arrecife con Juan Luis Guerra, Ana Mena, Nicky Jam y gastronomía local
- Parece sacado de Juego de Tronos, pero está en Lanzarote: el castillo que protegió Canarias de los piratas
- Cierran al baño la playa más próxima a La Mareta, en Costa Teguise, por contaminación bacteriana
- Arrecife denuncia discriminación en la inversión de la Autoridad Portuaria
- Arístides Moreno y la 101 Brass Band hacen vibrar a Playa Blanca en las fiestas del Carmen en el sur de Lanzarote
- Pesca anuncia una nueva patrullera y una aplicación para intensificar el control en la Reserva Marina de La Graciosa
- Yaiza destaca el ejemplo de vitalidad de Vicenta Bravo Marrero