Cinco años de cárcel para una mujer que intentó matar a su pareja en Lanzarote

La Audiencia de Las Palmas ha condenado a cinco años de cárcel por homicidio en grado de tentativa a una mujer que intentó matar a su pareja en Lanzarote, apuñalándolo con un cuchillo en la zona izquierda del pecho.

La sentencia se dicta con carácter firme, en vista de que la procesada se confesó culpable de los hechos durante el juicio y se mostró conforme con la condena que se solicitaba contra ella.

Los hechos ocurrieron el 10 de noviembre de 2024 en la vivienda que la acusa compartía con su pareja en Costa Teguise (Lanzarote).

La mujer tenía antecedentes por violencia doméstica

El agredido sufrió una herida penetrante que le provocó un neumotórax, por el que le operaron de urgencia.

La mujer, que tenía ya una condena anterior por lesiones en el ámbito familiar, tendrá que indemnizar a la víctima con 3.490 euros por los 53 días que tardaron en curar sus heridas y con otros 1.955 euros por las secuelas que le dejado la puñalada.