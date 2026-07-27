Cinco organizaciones ecologistas piden al Gobierno de Canarias medidas para proteger aves amenazadas ante el Rally Isla de Los Volcanes y la temporada de caza

Cinco organizaciones dedicadas a la conservación del medio ambiente han solicitado al Gobierno de Canarias la adopción de medidas urgentes para evitar posibles daños sobre especies amenazadas y sus hábitats en Lanzarote. La petición se centra en la coincidencia temporal entre la celebración del Rally Isla de Los Volcanes (se celebrará dle 5 al 8 de agosto) y la ampliación de la temporada de caza con uno de los periodos más sensibles para la reproducción de varias aves protegidas.

El escrito ha sido presentado por Desert Watch, Ecologistas en Acción Lanzarote, SEO/BirdLife, GREFA y Papacría, que consideran necesario modificar la planificación de estas actividades para hacerlas compatibles con la conservación de la biodiversidad.

Preocupación por la avutarda hubara canaria y el corredor sahariano

Las entidades destacan especialmente la situación de la avutarda hubara canaria y del corredor sahariano, dos especies cuya conservación está protegida por la normativa vigente y cuya reproducción, según indican, continúa durante buena parte del verano.

La solicitud remitida a la Dirección General competente en materia de Medio Natural se basa en investigaciones científicas recientes elaboradas por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Según explican los colectivos, estos trabajos concluyen que la época reproductora de la hubara se prolonga más de lo que tradicionalmente se consideraba.

Un corredor sahariano. / La Provincia

Además, las organizaciones aseguran que las observaciones realizadas sobre el terreno han permitido confirmar la presencia reciente de pollos de corredor sahariano, lo que evidenciaría que ambas especies todavía se encuentran en plena fase de cría cuando está prevista la celebración del rally y el inicio de la actividad cinegética.

La ampliación de la temporada de caza también centra las críticas

Las organizaciones también muestran su preocupación por la decisión de ampliar la veda de caza hasta finales del mes de noviembre. A su juicio, este cambio incrementaría la posibilidad de que la actividad cinegética coincida con episodios de lluvia que favorecen el inicio del cortejo reproductivo de la hubara canaria.

Los colectivos consideran que esta circunstancia podría aumentar las molestias sobre una especie catalogada y cuyos hábitats requieren medidas especiales de protección.

Recuerdan que existen informes y cartografía oficial

En el documento dirigido al Ejecutivo autonómico, las cinco organizaciones señalan que la propia Dirección General del Medio Natural dispone de información técnica y cartografía oficial donde se identifican las principales zonas de reproducción de estas aves.

Por este motivo, sostienen que las administraciones ya cuentan con datos suficientes para conocer qué áreas presentan una mayor sensibilidad ambiental y dónde determinadas actividades pueden generar un impacto sobre la fauna protegida.

En consecuencia, consideran que resulta necesario incorporar esa información científica y técnica en la planificación de pruebas deportivas y de la actividad cinegética.

Invocan el principio de precaución

Otro de los argumentos recogidos en la petición hace referencia al principio de precaución, contemplado tanto en la legislación española como en la normativa europea sobre protección del medio ambiente.

Las entidades recuerdan que este principio establece que las administraciones deben adoptar medidas preventivas cuando exista un riesgo razonable de provocar daños graves o irreversibles sobre la biodiversidad, incluso cuando todavía no sea posible determinar con absoluta certeza el alcance de esos efectos.

Según indican en su escrito, cuando existen evidencias científicas sobre posibles afecciones a especies amenazadas, la prioridad debe centrarse en evitar perturbaciones que puedan prevenirse mediante una adecuada planificación.

Las organizaciones aclaran que no buscan suspender las actividades

Las asociaciones firmantes precisan que su solicitud no pretende impedir la celebración del Rally Isla de Los Volcanes ni cuestionar la práctica de la actividad cinegética en Lanzarote.

Su planteamiento, explican, consiste en adaptar el calendario o las medidas de gestión para que ambos eventos puedan desarrollarse de manera compatible con la protección del patrimonio natural del archipiélago.

No obstante, advierten de que autorizar estas actividades durante periodos especialmente sensibles para la reproducción de especies amenazadas, sin tener en cuenta la información científica disponible, supondría asumir un riesgo que consideran incompatible con las obligaciones legales de conservación que corresponden a las administraciones públicas.

Las organizaciones concluyen reclamando que las decisiones relacionadas con la gestión del territorio incorporen la evidencia científica existente y permitan compatibilizar el desarrollo de actividades deportivas y cinegéticas con la preservación de la biodiversidad de Lanzarote.