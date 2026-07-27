Los conductores de guaguas advierten de que dejarán de parar en la Terminal 1 del aeropuerto de Lanzarote si los coches siguen ocupándola

El Comité de Seguridad y Salud (CCOO), perteneciente al Comité de Empresa de Arrecife Bus, concesionaria del transporte público interurbano en Lanzarote, ha vuelto a denunciar la ocupación de la parada de la Terminal 1 del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote por vehículos particulares y avisa de que las guaguas dejarán de detenerse allí si no se garantiza la seguridad.

La representación de los trabajadores de Arrecife Bus ha vuelto a denunciar la situación que, según asegura, se vive desde hace años en la parada de transporte público situada en la Terminal 1 del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote. El Comité de Empresa y el Comité de Seguridad y Salud sostienen que la ocupación habitual de este espacio por vehículos particulares impide que las guaguas puedan realizar la parada con normalidad y genera un riesgo para pasajeros, conductores y peatones.

Los representantes de la plantilla afirman que han trasladado esta problemática en numerosas ocasiones a las administraciones y organismos responsables sin que, hasta el momento, se haya adoptado una solución definitiva. Ante esta situación, advierten de que los conductores dejarán de detenerse en la Terminal 1 cuando no existan las condiciones mínimas de seguridad, continuando el recorrido hasta la Terminal 2.

Una situación denunciada desde hace años

Según explican el Comité de Empresa y el Comité de Seguridad y Salud, la parada de transporte público ubicada frente a la Terminal 1 del aeropuerto se encuentra frecuentemente ocupada por vehículos particulares que estacionan o permanecen en una zona destinada exclusivamente al servicio público.

Esta circunstancia obliga a los conductores de las guaguas a realizar maniobras que, a juicio de la representación de los trabajadores, incrementan el riesgo de accidentes y dificultan tanto la subida y bajada de pasajeros como la circulación en un punto de elevada afluencia de viajeros.

Los representantes de los trabajadores aseguran que este problema ha sido comunicado de forma reiterada a las administraciones competentes mediante reuniones, escritos y advertencias, aunque consideran que todavía no se han implantado medidas eficaces para evitar la ocupación indebida de la parada.

Protestas de los conductores para reclamar soluciones

Como muestra de su malestar, los conductores han comenzado a utilizar el claxon cuando llegan a este punto del aeropuerto. Según el comunicado difundido por los comités, esta acción tiene un carácter simbólico y busca llamar la atención sobre una situación que consideran peligrosa para el correcto funcionamiento del transporte público.

La representación de la plantilla insiste en que el objetivo de esta protesta no es perjudicar a los usuarios, sino reclamar una actuación urgente que permita desarrollar el servicio en condiciones adecuadas de seguridad.

Posible suspensión de la parada en la Terminal 1

El Comité de Empresa advierte de que, si las administraciones responsables no garantizan el uso exclusivo de la parada para los vehículos autorizados, los conductores dejarán de realizar la parada en la Terminal 1 siempre que esté ocupada por vehículos particulares o cuando las circunstancias impidan efectuarla con seguridad.

En esos casos, las guaguas continuarán su recorrido hasta la Terminal 2, donde sí efectuarán la parada prevista.

Los representantes de los trabajadores subrayan que esta decisión responde al cumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales y de protección de la integridad física tanto de los pasajeros como de los propios empleados.

Multas de 200 euros

Un cartel junto a la parada de la guagua advierte de la prohibición de aparcar a vehículos que no sean del transporte público y con multas de 200 euros por falta grave si se hace caso omiso a la señal.

La seguridad, por encima de la prestación del servicio

En su comunicado, los comités recuerdan que la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, principio que consideran aplicable también a la prestación del transporte público de viajeros.

A su juicio, ninguna obligación relacionada con la continuidad del servicio puede situarse por encima del deber de evitar una situación de riesgo cuando esta ha sido detectada y comunicada con anterioridad.

Asimismo, señalan que la normativa en materia de seguridad vial y transporte de viajeros obliga a desarrollar el servicio con las máximas garantías para todas las personas implicadas.

Petición de comprensión a los usuarios

El Comité de Empresa lamenta las posibles molestias que esta medida pueda ocasionar a los viajeros que utilizan el transporte público para desplazarse desde o hacia el aeropuerto, especialmente a quienes esperan la guagua en la Terminal 1.

No obstante, solicita la comprensión y el apoyo de la ciudadanía, al entender que su reivindicación busca preservar un servicio público seguro y evitar que se produzca un accidente con consecuencias personales.

Los representantes de los trabajadores sostienen que su única finalidad es que el transporte pueda prestarse en condiciones de seguridad, legalidad y responsabilidad, garantizando tanto la protección de los usuarios como la de los profesionales que operan diariamente en el aeropuerto.

Los guagüeros advierten de posibles responsabilidades

El comunicado concluye señalando que, si llegara a producirse algún incidente relacionado con la situación denunciada, quedaría constancia de que los riesgos habían sido comunicados previamente y de forma reiterada a las administraciones y organismos competentes.

Por ello, reiteran su petición para que se adopten de manera inmediata las medidas necesarias que permitan mantener libre la parada de transporte público y evitar que vehículos no autorizados ocupen un espacio reservado para las guaguas.