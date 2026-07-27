Dermatología del Hospital Molina Orosa aumenta un 24,5 % su actividad en consultas gracias a la reorganización asistencial

La sección de Dermatología del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, centro dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha experimentado un importante crecimiento en su actividad asistencial durante los últimos años. Entre 2022 y 2025, el número de consultas médicas atendidas pasó de 8.342 a 10.388, lo que supone un incremento del 24,5 %.

Según los datos facilitados por la Gerencia de los Servicios Sanitarios de Lanzarote, este aumento no solo responde a una mayor demanda asistencial, sino también a una reorganización del servicio basada en nuevas herramientas de atención, una mayor participación de Enfermería y una coordinación más estrecha con Atención Primaria.

El objetivo de estas medidas es mejorar la capacidad de respuesta del servicio, optimizar los recursos disponibles y ofrecer una atención más ágil a los pacientes con enfermedades dermatológicas.

Dos nuevas consultas de enfermería transforman la organización del servicio

Uno de los principales cambios introducidos por la sección de Dermatología ha sido la creación de dos consultas específicas de Enfermería, que han permitido ampliar la capacidad asistencial y distribuir mejor las funciones entre los distintos profesionales sanitarios.

La primera de ellas está dedicada a la teledermatología, un sistema que facilita la valoración de lesiones cutáneas mediante imágenes clínicas remitidas por los profesionales sanitarios. Gracias a esta herramienta, los especialistas pueden realizar una primera evaluación sin necesidad de que el paciente acuda inicialmente al hospital.

Este modelo permite establecer una orientación diagnóstica, priorizar aquellos casos que requieren atención urgente y determinar qué pacientes necesitan una consulta presencial con el dermatólogo y cuáles pueden continuar su seguimiento por otros circuitos asistenciales.

Dos sanitarios atienden a una paciente en el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa / La Provincia

La segunda consulta de Enfermería está dirigida al seguimiento de pacientes con tratamientos crónicos estabilizados. En ella se realizan controles analíticos y revisiones periódicas para comprobar la evolución de las terapias prescritas, evitando que el especialista tenga que intervenir en cada revisión cuando no resulta necesario.

Desde el centro sanitario destacan que esta organización permite mantener la continuidad asistencial al tiempo que libera consultas médicas para atender nuevos pacientes o casos que requieren una valoración especializada.

La actividad de Enfermería se multiplica por cinco

La incorporación de estas consultas especializadas y el desarrollo de la sala de curas han supuesto un notable incremento de la actividad desarrollada por el personal de Enfermería.

Mientras que en 2022 se realizaron 1.969 consultas de Enfermería, durante 2025 esa cifra alcanzó 9.854 atenciones, multiplicando por cinco el volumen registrado apenas tres años antes.

Estos datos reflejan el creciente protagonismo de los profesionales de Enfermería dentro del funcionamiento diario de la sección de Dermatología, asumiendo tareas de seguimiento clínico, control de tratamientos y apoyo al diagnóstico dentro de un modelo asistencial más multidisciplinar.

La teledermatología agiliza la atención especializada

El jefe de la sección de Dermatología, Enric Piqué, considera que la incorporación de la teledermatología representa uno de los avances más relevantes del servicio.

Según explica, este sistema permite realizar una primera valoración de numerosas lesiones cutáneas utilizando imágenes clínicas, lo que facilita establecer una orientación diagnóstica inicial y decidir el grado de prioridad de cada caso.

De esta manera, el especialista puede identificar qué pacientes precisan una consulta presencial y cuáles pueden continuar siendo atendidos mediante otros procedimientos asistenciales.

Este modelo también favorece una utilización más eficiente del tiempo disponible en las consultas hospitalarias y contribuye a reducir esperas para los casos que requieren atención especializada.

Atención a una paciente en el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa / La Provincia

La coordinación con Atención Primaria mejora las derivaciones

Otro de los pilares sobre los que se apoya la reorganización del servicio es la colaboración con los profesionales de Atención Primaria.

Durante los últimos años, médicos de familia de distintos centros de salud de Lanzarote han recibido formación específica para mejorar la identificación de lesiones dermatológicas, reconocer posibles patologías y determinar cuándo resulta necesario derivar a un paciente al hospital.

Esta coordinación permite que muchas lesiones sean valoradas inicialmente en los propios centros de salud, favoreciendo la detección precoz de determinadas enfermedades y mejorando la calidad de las derivaciones.

Como consecuencia, los pacientes que realmente necesitan ser atendidos por un dermatólogo pueden acceder a la consulta hospitalaria de una forma más rápida y eficiente.

La Gerencia destaca un modelo más eficiente

El gerente de los Servicios Sanitarios de Lanzarote, Pablo Eguía, subraya que la reorganización desarrollada por la sección de Dermatología ha permitido adaptar mejor la atención a las necesidades de cada paciente.

En su valoración, la incorporación de las consultas de Enfermería ha contribuido a mejorar la eficiencia del servicio y a optimizar la utilización de los recursos disponibles.

Asimismo, considera especialmente relevante la colaboración entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria. Según explica, cuando los profesionales de los centros de salud disponen de formación y herramientas adecuadas para valorar inicialmente las lesiones dermatológicas, se agiliza tanto el seguimiento de los pacientes como la derivación de aquellos casos que realmente precisan una consulta especializada.

Un servicio que también apuesta por la formación

Además de su actividad asistencial, la sección de Dermatología mantiene una importante labor docente.

Cada año recibe a residentes de Dermatología procedentes de otros hospitales del archipiélago, entre ellos el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, que realizan estancias formativas para ampliar sus conocimientos en Dermopatología.

Esta disciplina constituye una subespecialidad esencial dentro de la formación de los dermatólogos y el Hospital Molina Orosa cuenta con profesionales con amplia experiencia en este ámbito.

A ello se suma la colaboración del servicio en la formación de los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria pertenecientes a la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote.

Un equipo multidisciplinar al servicio de los pacientes

Actualmente, la sección de Dermatología del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa está integrada por cuatro facultativos especialistas, cuatro profesionales de Enfermería y dos Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

La combinación de nuevos modelos organizativos, el refuerzo del papel de Enfermería, la implantación de la teledermatología y la colaboración con Atención Primaria han permitido incrementar significativamente la actividad del servicio sin perder de vista la calidad asistencial y la atención personalizada a los pacientes.