Juan Luis Guerra, Nicky Jam y Nathy Peluso cierran el Lava Life Fest de Lanzarote

El Lava Life Fest puso el punto final a su edición de 2026 después de dos fines de semana marcados por la música, el baile y la presencia de artistas de proyección internacional en Arrecife.

La capital conejera se convirtió durante este viernes 24 y sábado 25 de julio en el epicentro musical de Lanzarote, con una programación que combinó grandes nombres de la escena latina y española contando también con propuestas procedentes de las Islas.

Miles de asistentes pasaron durante el fin de semana por el recinto Lava Live para disfrutar de dos noches con estilos muy diferentes. El viernes, con el estadio prácticamente lleno, el público recibió a Ana Mena y Juan Luis Guerra, los dos grandes reclamos de la primera jornada.

Ana Mena en el Lava Live Fest de Lanzarote. / Briseida Viera

El festival también reservó un espacio para el talento canario, con la presencia de Malpeis, grupo lanzaroteño de música popular, y del DJ tinerfeño Renzzo el Selector, que completaron la programación de una tarde en la que la expectación fue aumentando a medida que se acercaba la actuación principal.

Arrecife a la espera de Juan Luis Guerra

Aunque la música estuvo presente durante toda la jornada, buena parte del público aguardaba un momento concreto: la llegada de Juan Luis Guerra al escenario. La expectación se transformó rápidamente en gritos, emoción y euforia cuando comenzaron a sonar los primeros acordes reconocibles del repertorio del artista dominicano.

Los asistentes se apelotonaron frente al escenario para acompañar a Guerra desde el comienzo de su actuación. Canciones tan conocidas como 'Ojalá que llueva café' o 'Las avispas' marcaron el compás de una noche en la que el público no dejó de bailar al ritmo del merengue, la bachata y la salsa.

El músico dominicano cerró su gira nacional en Lanzarote y quiso despedirse con un guiño especial a España, un país que, según lo que dijo en el concierto, "siempre lo ha acogido con cariño". En uno de los momentos más celebrados de la noche, su banda comenzó a interpretar "Y Viva España" del coplista Manolo Escobar.

Juan Luis Guerra apareció entonces con la camiseta de la Selección Española y ondeó una bandera de España mientras el público respondía con gritos y aplausos. Los asistentes acompañaron el gesto sin dudarlo, en un ambiente todavía marcado por la reciente victoria de España en el Mundial de fútbol.

La escena se convirtió en uno de los instantes más recordados de la noche. Para muchos de los presentes en el recinto, fue un momento de alegría compartida que unió la música del artista dominicano con la celebración deportiva.

El ritmo urbano toma el relevo la jornada del sábado: Nicky Jam y Nathy Peluso

El festival cambió de registro el sábado 25 de julio y apostó por una programación de carácter más urbano. Nathy Peluso y Nicky Jam, dos figuras internacionales de la música latina, fueron los principales nombres de una noche encargada de poner el broche final al Lava Life Fest.

La actuación de ambos artistas permitió cerrar dos jornadas en las que Arrecife recibió a intérpretes de estilos muy diferentes, desde la música popular y los sonidos latinos hasta el pop y los ritmos urbanos.

Lava Live Fest en junio de 2027

La despedida también dejó una noticia para el público lanzaroteño. Durante la velada, la organización confirmó que el Lava Life Fest celebrará una nueva edición el próximo año.

La cita de 2027 será la cuarta edición del festival y tendrá lugar durante el mes de junio. Arrecife volverá así a convertirse el próximo verano en escenario de un encuentro musical que continúa ganando espacio dentro del calendario cultural y de ocio de Lanzarote.