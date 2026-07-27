Lanzarote destina 600.000 euros a los proyectos de renovación de las zonas turísticas de Playa Blanca y Costa Teguise

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa licitó la redacción del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística de Playa Blanca y del tercer plan de modernización de Costa Teguise. La contratación, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, cuenta con una inversión global de 600.000 euros.

La institución insular asume la dirección técnica de ambos procesos tras completar la tramitación previa y formalizar la encomienda de gestión con el Gobierno de Canarias. La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas continuará con la tramitación y la aprobación definitiva de los documentos.

Ya no hablamos de trámites administrativos, sino del inicio de la redacción de unos documentos que definirán cómo queremos que evolucionen Playa Blanca y Costa Teguise. Oswaldo Betancort — Presidente del Cabildo de Lanzarote

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, afirmó que la licitación “supone convertir en hechos el trabajo desarrollado durante los últimos meses entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias para dotar a Playa Blanca y Costa Teguise de instrumentos de ordenación adaptados a la realidad actual”.

Betancort situó el proceso en una fase decisiva. “Ya no hablamos de trámites administrativos, sino del inicio de la redacción de unos documentos que definirán cómo queremos que evolucionen Playa Blanca y Costa Teguise durante los próximos años”, señaló.

Equipos especializados para desarrollar dos planes solventes

La licitación permitirá seleccionar equipos especializados para desarrollar ambos planes. El consejero de Ordenación del Territorio y Política Territorial, Jesús Machín, explicó que el trabajo reunirá criterios urbanísticos, ambientales y económicos.

“Queremos contar con equipos especializados que desarrollen dos planes solventes desde el punto de vista urbanístico, ambiental y económico”, indicó Machín. El consejero añadió que los documentos incorporarán soluciones para mejorar los espacios públicos, la movilidad, la actividad turística y la calidad urbana.

Estudios jurídicos, económicos y ambientales

Los pliegos incluyen la redacción completa de los planes y todos los estudios técnicos, jurídicos, económicos y ambientales necesarios. También contemplan asistencia especializada durante el conjunto de la tramitación administrativa.

En Playa Blanca, el equipo redactor deberá delimitar primero el ámbito de actuación. Ese análisis tendrá en cuenta la situación jurídica y urbanística del municipio para garantizar la viabilidad de las propuestas.

Renovación urbana y competitividad turística de estos dos núcleos

Los planes persiguen actualizar la ordenación de los dos núcleos turísticos, facilitar la renovación de establecimientos alojativos y mejorar la oferta complementaria. También plantean actuaciones en espacios públicos, infraestructuras, equipamientos y movilidad sostenible.

En el caso de Playa Blanca, el nuevo documento cubrirá además una necesidad urbanística derivada de la anulación parcial del planeamiento anterior. El futuro instrumento deberá ajustarse al marco normativo vigente y ofrecer una base jurídica para las próximas actuaciones en el destino.