El mal tiempo en el mar deja en tierra la procesión de la Virgen del Carmen en Arrieta, en el norte de Lanzarote

El pueblo de Arrieta, en el municipio de Haría, ha despedido este domingo una nueva edición de las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen, una de las celebraciones más representativas de esta localidad costera de Lanzarote. Durante la última semana, vecinos y visitantes participaron en un amplio programa de actividades en el que destacaron las tradiciones populares, la música y los actos religiosos.

Según ha informado el Ayuntamiento de Haría, las fiestas estuvieron marcadas por la elevada participación ciudadana en las diferentes propuestas organizadas, aunque el estado de la mar impidió celebrar uno de los momentos más esperados: la tradicional procesión marítima en honor a la patrona de los marineros.

Pese a ello, el resto del programa pudo desarrollarse con normalidad, manteniendo el carácter festivo y de convivencia que caracteriza estas fechas.

El playback y el asadero popular reunieron a vecinos y visitantes

Entre las actividades con mayor asistencia destacó el playback 'Vuelven nuestros artistas', una cita ya consolidada dentro de las fiestas. Los niños y niñas de Arrieta volvieron a subir al escenario instalado en La Garita, ofreciendo actuaciones musicales que llenaron de creatividad y entretenimiento una de las noches más esperadas del programa.

Otro de los actos centrales fue el tradicional asadero popular, que reunió a numerosas familias y grupos de amigos en un ambiente de encuentro y participación. La jornada continuó con actuaciones de diferentes parrandas, que aportaron música popular a la celebración, y con la tradicional quema de El Costero, uno de los elementos más característicos de estas fiestas.

Desde el Ayuntamiento destacan que este tipo de actividades contribuyen a mantener vivas las costumbres locales y favorecen la convivencia entre generaciones.

La procesión terrestre sustituyó al recorrido por mar

El domingo se celebró el día principal de las fiestas con la eucaristía en honor a Nuestra Señora del Carmen y la posterior procesión terrestre por las calles de Arrieta.

Numerosos fieles acompañaron la imagen de la patrona durante su recorrido por el pueblo. Sin embargo, las condiciones meteorológicas y los fenómenos costeros adversos impidieron que la imagen pudiera ser embarcada para realizar la tradicional procesión marítima, una decisión adoptada para garantizar la seguridad de los participantes.

La suspensión de este acto es una medida habitual cuando el estado de la mar no ofrece las condiciones necesarias para el desarrollo de la procesión.

El Ayuntamiento destaca el trabajo colectivo

El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, valoró el desarrollo de las fiestas y señaló que las celebraciones del Carmen constituyen una expresión de la identidad marinera de Arrieta y una oportunidad para fortalecer la convivencia entre la ciudadanía.

El regidor también agradeció la implicación de todas las personas que hicieron posible el programa festivo, tanto quienes participaron en las actuaciones como quienes colaboraron en la organización durante los meses previos.

Las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen concluyeron con las actuaciones de Báilame Escuela de Baile y Hermanos Swing, que pusieron el cierre a una semana de actividades en la que Arrieta volvió a convertirse en punto de encuentro para residentes y visitantes.