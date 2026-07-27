El PSOE reclama al Cabildo que exija al Gobierno canario una solución para las viviendas afectadas por el drenaje de la carretera Arrecife-Tahíche

El Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote presentará una moción en el próximo pleno de la corporación insular para solicitar que el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, reclame al Gobierno de Canarias una actuación urgente que permita solucionar los problemas que, según denuncia la formación, sufren desde hace años los vecinos de la calle Pedro de Fonseca, como consecuencia del sistema de drenaje de la carretera Arrecife-Tahíche.

La iniciativa parte del consejero socialista Benjamín Perdomo, quien considera que la institución insular debe asumir un papel activo para defender los intereses de las familias afectadas y exigir al Ejecutivo autonómico la ejecución de las obras necesarias.

Denuncian años de inundaciones y humedades

Según expone el PSOE en su propuesta, los residentes de esta zona continúan padeciendo inundaciones, filtraciones de agua y humedades en sus viviendas cuando se producen episodios de lluvia. La formación atribuye estos problemas al sistema de drenaje construido en la carretera, una infraestructura cuya ejecución corresponde al Gobierno de Canarias.

Perdomo sostiene que las familias afectadas llevan años soportando daños materiales sin recibir una solución definitiva. A su juicio, los vecinos no distinguen entre las competencias de cada administración, sino que esperan una respuesta eficaz que evite que las lluvias sigan provocando desperfectos en sus hogares.

Benjamín Perdomo, consejero del PSOE en el Cabildo de Lanzarote. / LP/DLP

Petición de mayor implicación del presidente del Cabildo

El consejero socialista afirma que "ya no caben más excusas ni más silencio institucional" y considera que el presidente del Cabildo debe liderar las reclamaciones ante el Gobierno autonómico.

En este sentido, señala que el hecho de que la infraestructura dependa del Ejecutivo regional no exime al Cabildo de defender los intereses de la ciudadanía. Por ello, entiende que Oswaldo Betancort debe trasladar formalmente la reivindicación al Gobierno de Canarias y solicitar una intervención inmediata.

Además, Perdomo critica que el presidente insular mantenga, a su juicio, una posición de escasa implicación en este asunto, especialmente al tratarse de una administración gobernada por la misma formación política a la que pertenece.

Una moción para instar al Gobierno de Canarias

La iniciativa que defenderá el Grupo Socialista propone que el Cabildo de Lanzarote inste oficialmente al Gobierno de Canarias a ejecutar las actuaciones necesarias para corregir de forma definitiva el sistema de evacuación de aguas pluviales de la carretera Arrecife-Tahíche.

El objetivo, según recoge la moción, es evitar que las precipitaciones continúen afectando a las viviendas situadas en las inmediaciones y prevenir nuevos daños derivados de la acumulación de agua.

La formación considera que esta actuación permitiría ofrecer una respuesta a una problemática que, asegura, se prolonga desde hace años y que continúa generando perjuicios a los residentes de la zona.

El PSOE pide una solución definitiva

Benjamín Perdomo concluye que el Cabildo no debe permanecer al margen de este conflicto y sostiene que el próximo pleno representa una oportunidad para que la institución insular reclame una solución definitiva al Ejecutivo autonómico.

Según el consejero socialista, el presidente del Cabildo puede demostrar su compromiso con los intereses de Lanzarote impulsando esta reivindicación y solicitando que se reparen los daños ocasionados por el actual sistema de drenaje.

La moción será debatida en la próxima sesión plenaria, donde el resto de grupos políticos deberán pronunciarse sobre la propuesta para trasladar formalmente esta petición al Gobierno de Canarias.