El puerto pesquero de Arrecife estrena un nuevo vallado que recupera la vista al mar en la bahía de Naos

El Puerto de Arrecife cuenta desde ahora con un nuevo vallado en el entorno del Muelle Pesquero, una actuación impulsada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas con el objetivo de mejorar la integración del recinto portuario con la ciudad y recuperar la conexión visual con el mar desde el paseo de la Bahía de Naos.

La infraestructura sustituye al anterior cerramiento de hormigón, que impedía la visión de la costa desde el paseo marítimo. Con esta intervención, el puerto mantiene las medidas de seguridad exigidas para la actividad portuaria, al tiempo que mejora el aspecto del frente marítimo.

Un diseño adaptado al entorno marítimo

El nuevo cerramiento está formado por una malla electrosoldada, un sistema diseñado para soportar las condiciones propias del ambiente marino, como la humedad, la salinidad y la exposición al viento.

La valla se ha instalado sobre una base de hormigón armado de 70 centímetros de altura, aunque únicamente quedan visibles unos 40 centímetros, ya que el resto permanece enterrado bajo la rasante del terreno.

Nuevo vallado en Puerto Naos, en Arrecife. / La Provincia

Esta solución permite delimitar el espacio portuario, tal y como exige la normativa, sin crear una barrera visual tan marcada como la existente hasta ahora.

Una actuación para mejorar la relación entre el puerto y la ciudad

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, explicó que todos los recintos portuarios deben disponer de un vallado que diferencie claramente la zona de operaciones del resto de la ciudad. Sin embargo, destacó que, siempre que sea posible, la institución busca compatibilizar la seguridad con una mejor integración urbana.

Según señaló, esta actuación responde a una petición trasladada por numerosos ciudadanos de Arrecife, que reclamaban un cerramiento menos invasivo visualmente y que permitiera volver a contemplar el mar desde el paseo.

Calzada afirmó además que la Autoridad Portuaria considera importante incorporar las propuestas de la ciudadanía en la gestión de las infraestructuras portuarias. En este sentido, subrayó que el nuevo vallado mantiene todas las garantías necesarias para el funcionamiento del puerto, al tiempo que contribuye a crear un entorno más agradable para quienes transitan por la Bahía de Naos.

Nuevo vallado en Puerto Naos, en Arrecife / La Provincia

Una inversión superior a 206.000 euros

Las obras comenzaron el pasado mes de marzo y cuentan con un presupuesto de 206.441 euros. El plazo previsto para su ejecución es de siete meses.

La Autoridad Portuaria ha informado de que la instalación del vallado ya ha finalizado. Como parte de la actuación únicamente queda pendiente la fabricación y colocación de la puerta de acceso al muelle, un elemento que se instalará durante las próximas semanas para completar el proyecto.

Esta intervención forma parte de las actuaciones que la Autoridad Portuaria desarrolla para modernizar las instalaciones portuarias y favorecer una mejor convivencia entre la actividad económica del puerto y los espacios urbanos que lo rodean.